2020- Wer hat die besten Tablets für Gamer am Start?

Wir nutzen Tablets zum Surfen, zum Videos streamen und zum Lesen unserer E-Books, aber eignen sie sich auch zum Gamen? Worauf muss man hier achten, wie unterscheiden sie sich und wo bekomme man die besten? Unterschieden nach den Betriebssystemen haben wir hier eine Top Five für euch zusammengestellt.

iOS-System

Da es für iOS oft eine optimierte riesige Auswahl an Spielen gibt, lohnt sich ein Blick auf iPad und Co:

Das Apple iPad Pro steht außer Konkurrenz auf dem Markt. Es hat mit Abstand den leistungsstärksten Prozessor und mit seinen 11 oder 12,9 Zoll bietet es Gaming-Fun pur. Fortnite und PUBG Mobile laufen selbst mit höchster Grafikeinstellung flüssig und die vier hervorragenden Lautsprecher versprechen eine rundum gelungene Performance.

Auch das Apple iPad Mini hat uns überzeugt. Es ist derzeit das wahrscheinlich beste 8 Zoll Tablet was man bekommen kann. Da es besonders klein ist passt es in jede Tasche und lädt auch zwischendurch mal zum Spielen ein. Dank des baugleichen A12 Bionic des iPhone XS läuft auch hier Fortnite hervorragend. Auch andere Spiele wie Online Casinos laufen problemlos. Casino Professor bietet eine Abwechslung zu Fortnite und Co. Aber nach einem kurzen Ausflug in die Glückspielwelt sollte man sich auch wieder anderen Dingen widmen. Man darf nicht vergessen, dass es sich hier um Glücksspiele handelt.

Das günstigste iPad ist derzeit das iPad7.Auch hier überzeugt der verbaute Apple A10 Fusion Prozessor bei Spielen wie Star Wars KOTOR und Fortnite. Damit ist das günstige iPad7 immer noch flotter wie viele Android Tablets. Trotzdem muss man bereit sein für ein Apple Tablet Geld zu investieren, dass sollte jedem klar sein.

Android-System

Wir wollen nicht zu einseitig sein und euch auch die besten Android Tablets vorstellen. Denn auch diese eignen sich für Gamer und gerade wenn ihr auch ein Android Smartphone besitzt und mit der Bedienung vertraut seid lohnt sich ein Blick auf jeden Fall:

Das Samsung Galaxy Tab S6 ist das leistungsstärkste Android Tablett was man zurzeit bekommen kann. Damit lässt es die Gamer Herzen höherschlagen. Auch die vier eingebauten Lautsprecher überzeugen. Einzig der Preis kann hier etwas abschreckend sein

Das Huawei MediaPad M5 8 ist das beste 8 Zoll Android Tablet für Gamer. Spiele wie PUBG Mobile laufen hier problemlos, einziges Manko- es hat nur zwei verbaute Lautsprecher. Überzeugen kann hier aber der Preis.

Zwar hat auch Windows einige Tablets am Start, wir können diese aber nur bedingt zum Gamen empfehlen. Windows setzt andere Prioritäten und hat sich seinen Platz eher bei Office Arbeiten etabliert.

Fazit

Arbeiten wir uns nun durch das riesige Angebot bei Amazon und Co, und sind auf der Suche nach einem passenden Tablet zum Spielen, sollten wir uns an den Fakten orientieren: Sind der Prozessor zu schwach, das Display zu klein oder die Akkuleistung zu gering, dann hält sich der Spaß schnell in Grenzen. Der Prozessor sollte mindestens vier, besser noch acht Kerne besitzen, denn der Grafikprozessor ist anders als bei Laptops im Hauptprozessor integriert. Auch auf das Display sollten wie unser Augenmerk legen, nicht nur die Größe ist hier entscheidend, sondern auch die Darstellung und die Leuchtintensität sollte überzeugen.

