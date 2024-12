In Zeiten der digitalen Transformation, in der die Arbeitswelt zunehmend komplexer und schnelllebiger wird, gewinnt das Thema Führungskräfte-Coaching bei nahezu allen Unternehmen eine immer größere Bedeutung. Für den Erfolg eines Unternehmens ist die Fähigkeit, ein motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen und Teams maximal effizient zu führen, unabdingbar. Coaching kann hier in vielerlei Hinsicht eine große Unterstützung sein.

Im Folgenden ein kleiner Überblick über die verschiedenen Aspekte des Führungskräfte-Coachings, welche Methoden dabei angewendet werden und welche positiven Effekte professionelles Coaching auf die persönliche Entwicklung von Führungskräften sowie das gesamte Unternehmen haben kann.

Führungskompetenzen stärken und Persönlichkeitsentwicklung

Führungskräfte müssen zahlreiche Herausforderungen meistern, um langfristig in einer solchen Position bestehen zu können: Die besten Mitarbeiter halten und neue Talente in das Unternehmen holen, schnelle und fundierte Entscheidungen treffen, Konflikte lösen, strategisch planen und schnell auf Veränderungen reagieren sind nur die wesentlichsten Aspekte. Das alles erfordert eine Vielzahl von Fähigkeiten und Kompetenzen sowie auch die Bereitschaft, sich permanent weiterzuentwickeln und fit für sich stetig verändernde Anforderungen und Rahmenbedingungen zu machen. Genau an dieser Stelle setzen Führungskräfte-Coachings an.

Sie dienen grundsätzlich der Stärkung von Führungskompetenzen und der individuellen Entwicklung der einzelnen Person, was letztlich auch zur Stärkung des gesamten Unternehmens beiträgt. Die Aufgaben eines Coaches können dabei durchaus variieren und sind immer von den spezifischen Anforderungen und Zielen abhängig. Weitere Informationen zum Ursprung des Begriffs Coach und Grundsätzliches zur Wirksamkeit des Coachings findet man hier.

Was sind die Aufgaben eines Coaches im Unternehmen?

Führungskräfte-Coaching ist immer eine sehr individuelle Angelegenheit, bei der der Coach je nach Ziel höchst unterschiedliche Aufgaben wahrnimmt und die Führungskraft vor allem dabei unterstützt, die eigenen Führungsfähigkeiten zu stärken oder auszubauen. Ganz allgemein geht es beispielsweise um die Definition von klaren und erreichbaren Zielen, um Selbstreflexion und das Erkennen von eigenen Stärken und Schwächen, Förderung der emotionalen Kompetenz und Stärkung der Resilienz oder auch um die Förderung der kulturellen Sensibilität, um ein besseres Verständnis für kulturelle Unterschiede zu erlangen.

Coaching für Führungskräfte ist immer so unterschiedlich, wie es die individuellen Anforderungen und Zielsetzungen der jeweiligen Führungskraft erfordern. Generell unterscheidet man zwischen folgenden Formen des Führungs-Coachings:

Individuelles Führungs-Coaching

Beim individuellen Coaching bringen Führungskräfte individuelle Themen ein, die für sie gerade besonders relevant sind. Das können durchaus auch Themen sein, die nichts direkt mit der Tätigkeit im Unternehmen zu tun haben, sich aber auch auf die Leistungsfähigkeit auswirken, wie etwa Erschöpfungssymptome oder eine Trennung. Auch bei Konflikten am Arbeitsplatz oder bei einer beabsichtigten beruflichen Neuorientierung kann ein individuelles Führungskräfte-Coaching zielführend sein.

Personenbezogenes Führungs-Coaching

Bei dieser Form des Coachings steht die persönliche Entwicklung der Führungskraft im Mittelpunkt. Es eignet sich besonders für alle, die zum ersten Mal in eine Führungsposition kommen, die Führungsspanne erweitern oder auch einen eigenen Führungsstil erarbeiten möchten.

Organisationales Führungskräfte-Coaching

Organisationales Coaching ist in der Regel auf die langfristige Entwicklung des Unternehmens ausgerichtet und dient dazu, die Führungskräfte optimal auf bevorstehende Aufgaben vorzubereiten. Häufig werden solche Coachings im Rahmen einer Reorganisation, neu eingeteilter Teams oder auch in Unternehmen mit sich schnell veränderndem Umfeld genutzt.

Was sind die Vorteile eines Coaches?

Führungskräfte können in vielerlei Hinsicht von einem professionellen Coaching profitieren. Sie können ein tieferes Verständnis über ihre eigene Persönlichkeit entwickeln, einzelne Führungsqualitäten gezielt verbessern oder auch erlernen, besser mit Druck und Stress umzugehen. Zwar können die Führungsqualitäten prinzipiell auch mit anderen Mitteln verbessert werden, etwa durch entsprechende Literatur oder im Austausch mit anderen Führungskräften, ein Coach bietet aber eine Reihe entscheidender Vorteile.

Zunächst einmal hat ein Coach als Externer einen neutralen, unvoreingenommenen Blick auf die Dinge und ist nicht von internen Dynamiken oder persönlichen Beziehungen beeinflusst. Der beratende Dialog unter vier Augen ist wesentlich effektiver als das lockere Gespräch unter Kollegen oder das eigenständige Erlernen neuer Fähigkeiten. Darüber hinaus ist ein Coach ein absoluter Experte in seinem Bereich und bringt wertvolle Erfahrungen und Fachwissen in den jeweiligen Bereichen mit. Nicht zuletzt ist auch der persönliche Austausch mit dem Coach und das gezielte Stellen von Fragen eine große Hilfe, wenn es darum geht, sich selbst zu reflektieren und die eigenen Stärken und Schwächen besser einordnen zu können. Das alles gilt selbstverständlich nur, wenn man an einen seriösen Coach gerät. Unter folgendem Link finden sich Informationen darüber, was man bei der Auswahl eines passenden Coaches berücksichtigen sollte.

Fazit

Die globale Geschäftswelt vollzieht gerade einen enormen Wandel. Um optimal auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet und in der Lage zu sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist es wichtig, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und die persönlichen Kompetenzen zu verbessern. Insgesamt ist ein professionelles Coaching eine lohnenswerte Investition für die Entwicklung von Führungskräften und somit auch den Erfolg eines Unternehmens.

