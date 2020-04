Jedes Jahr kommen neue Spiele exklusiv für das iPad heraus, welche für stundenlangen Spielspaß sorgen. In der Flut an Games lassen sich die Highlights jedoch nur selten erkennen. Aus diesem Grund listen wir für euch coole, neue iPad-Spiele für 2020 auf, die euch das gesamte Jahr über unterhalten werden.

Abenteuer erleben in Swag and Sorcery

Bei Swag and Sorcery handelt es sich um ein tolles Rollenspiel im Abenteuerstil von den Entwicklern von tinyBuild. Den Spieler erwartet ein RPG im Retrostil, in welchem er sein eigenes Fantasy-Dorf erbauen und zahlreiche Helden ausstatten sowie trainieren muss. Anschließend werden diese Helden entsendet, um Swag zu sammeln. Ziel des Spiels ist es, den verschwundenen Anzug des Königs wiederzufinden. Typisch für das Spiel sind seine skurrilen Charaktere und die große Menge an Humor. Das gesamte Spiel kostet 7,99 Euro und steht jederzeit im App Store zum Download bereit.

Rette dich vor dem bösen Automaten

Der winzige Held im Swiping Puzzle Spiel Maze Machina ist in einem sich ewig veränderten mechanischen Labyrinth zur Belustigung der Maschine gefangen. Aufgrund eines Banns der elektrischen Macht der Maschine kann der Held nicht entkommen und muss sich mit all seinen Tricks sowie Werkzeugen in die Freiheit kämpfen. Das rundenbasierende Gameplay ist hierbei die Besonderheit des Spiels. Der kleine Protagonist wird immer mit der Waffe oder dem Gegenstand ausgerüstet, welche auf der jeweiligen Fliese erscheinen. Auch alle Gegner treten stets auf den 4 x 4 Fliesen in Erscheinung, wodurch der Spieler eine gute Strategie besitzen und die richtigen Züge machen muss. In jeder Runde muss der Protagonist einen Schlüssel auf einem der Felder einsammeln. Nur mit diesem lässt sich das Zielfeld begehen. Mit jedem Schritt bewegen sich die Gegner simultan mit, sodass laufend Gefahr droht. Für ein optimales Spielerlebnis sind die einzelnen Runden immer sehr kurzgehalten und laden zum Ausprobieren ein. Im App Store kostet das Spiel 2,99 Euro.

Erlange dein Gedächtnis wieder

The White Door besitzt den Eindruck eines einfachen Spieles. Jedoch verfügt das Game über eine besondere Tiefe, welche der Spieler nach und nach erfährt. Das Spiel behandelt die Geschichte von Robert Hill. Dieser wacht eines Morgens in einem abgesperrten weiß- schwarz gehaltenen Zimmer in einer psychiatrischen Klinik auf. Hill hat sein Gedächtnis verloren, welches der Spieler nun wieder zurückerlangen muss. Aus diesem Grund muss er einen strengen Tagesablauf in der Klinik führen und in die Welt der Träume von Robert Hill eintauchen. Rückblenden aus seinem früheren Leben helfen, schrittweise das Puzzle zusammenzufügen. Das Point- und Click-Adventure kostet 3,49 Euro im App Store.

Browserspiele für das Tablet

Falls ihr nach Browserspielen für euer iPad sucht, dann werdet ihr im Internet selbst heute noch fündig! Und zwar egal, welches Genres. Eine Branche, die boomt, ist die Online-Casino-Branche. Ein Anbieter, der fürs iPad optimierte Spiele anbietet, ist etwa Betchan. Und selbst, wenn ihr mit Casino-Spielen nicht viel anfangen könnt: Es gibt auf vielen Browserspiele-Seiten extra Kategorien, die euch spezielle iPad Browserspiele auflisten. Das Coole an Browserspielen auf dem iPad ist, dass ihr sie im App Store meist nicht einmal findet und so exklusive Titel dabei sind!

Eine Weltraumodyssee erleben

Galaktische Abenteuer erwarten den Spieler in No Way Home. Gestrandet in weit entfernter Zukunft in einer fremden Galaxie und lediglich mit einer Rettungskapsel sowie einem kleinen Roboter ausgestattet, beginnt der Spieler sein neues Leben in Abgeschiedenheit. Auf Erkundungstouren durch das Weltall stehen ihm immer wieder neue Aufträge von Außerirdischen bereit, welche die spannende Geschichte vorantreiben. Gleichzeitig muss der Spieler gegen bizarre Monster kämpfen. Einen besonderen Charme besitzt das Spiel aufgrund seiner zweidimensionalen Welt mit handgezeichneten Hintergründen und dazu passenden Sound- und Lichteffekten.

