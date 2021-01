Aktuelle Browserspiele: Wo finde ich 2021 die beste Auswahl?

Ob unterwegs oder zu Hause – die bunte Welt der Browserspiele verschönert jeden noch so langweiligen Tag. Auch 2021 müsst ihr nicht auf die lustigen und abwechslungsreichen Games verzichten. Wir verraten euch die beste Auswahl an Websites für aktuelle Browserspiele für dieses Jahr.

Gamessphere

Wer 2021 auf der Suche nach aktuellen Browserspielhits ist, sollte einen Blick auf Gamessphere.de riskieren. Die Plattform bietet euch eine Vielzahl an neuen Titeln und alten Klassikern. Beginnend bei Magic: The Gathering Arena und Raid: Shadow Legends über Star Trek Online und Wartime bis hin zu Forge of Empires und 0 Game bekommt ihr eine breite Auswahl geboten. Auf der Startseite führt Gamessphere ihre persönlichen Empfehlungen, die aktuellsten Hits sowie die Top Charts an. Folglich könnt ihr entweder euch auf Tipps verlassen oder leicht nachsehen, welche Games unter anderen Spielern besonders beliebt sind.

Grundsätzlich sortiert die Website ihre Spiele in die Kategorien Action, Strategie, Rollenspiel, Simulation, Manager und Tycoon. Klickt ihr auf eine Kategorie, öffnet sich eine Liste der Toptitel. Seid ihr mit der Auswahl nicht zufrieden, müsst ihr nur auf „mehr“ klicken, um die gesamte Auswahl zu sehen. Zusätzlich bietet das Portal auch einen Blog mit abwechslungsreichen News rund um das Thema Gaming. Neben brandneuen Titeln findet ihr dort Ankündigungen, Events und Releases.

Browsergamer

Kostenloses, unendlichen Spielspaß bekommt ihr auf Browsergamer.com geboten. Neben den großen Hits der Browsergamewelt erwarten euch zahlreiche abwechslungsreiche Titel. Besonders praktisch ist die integrierte Auflistung von Topspielen, sodass ihr auf den ersten Blick lohnenswerte Games findet. Grundsätzlich teilen sich die Spiele in die Kategorien Strategie, Rollenspiele, Sport, Simulation und Action. Goodgame Big Farm, Let’s Fish, Rising Cities oder Tribal Wars 2 sind nur einige der beliebtesten Titel auf der Plattform.

Browsergamer.com bietet euch zudem die neusten Tipps und Tricks zu den verfügbaren Games. Der Reiter „Tipps“ listet euch diese in chronologischer Reihenfolge auf, wobei die Inhalte teils etwas älter sind. Brandneu hingegen sind die News, welche ihr ebenso in einer eigenen Kategorie präsentiert bekommt. Neben Updates zu den einzelnen Spielen lest ihr dort über Stellenausschreibungen, Wettbewerben und speziellen Events.

Neue Gambling Spiele

Tatsächlich werden Casinos und Gambling-Spiele im Trend sein 2021, weil Deutschland seine Gesetze diesbezüglich anpassen möchte. So könnte es also möglich sein, in mehreren Regionen als bisher legal Roulette und Co. zu spielen. Wo man dann künftig neue Online Casinos finden wird, hängt schwer von eurem Standort ab. Bedenkt jedoch immer, dass ihr 18 sein müsst uns es meist nicht ratsam ist, echtes Geld einzubezahlen. Bitte seid da also vorsichtig und hält nur Ausschau nach Wettanbietern und Casinos, die auch hierzulande eine Lizenz haben.

BrowsergameBase

Weniger als Browsergamewebsite, sondern vielmehr als Magazin versteht sich die Plattform BrowsergameBase. Das Spielemagazin listet euch eine große Vielfalt an Browser- und Mobilegames auf, sodass ihr laufend neue Inhalte dort vorfindet. Alle Titel werden nicht nur in der jeweiligen Kategorie ausführlich vorgestellt, sondern ebenfalls mit Links und Videos versehen. Jeder Besucher bzw. Gamer kann zudem die einzelnen Games bewerten. Vermisst ihr ein Spiel auf der Seite, könnt ihr der Redaktion jederzeit eine E-Mail senden. Möglicherweise lassen sich bei eurem nächsten Besuch sogar euren persönlichen Favoriten hier spielen.

Ein großer Unterschied zwischen BrowsergameBase und anderen Spieleportalen ist die Auswahl der Spiele. Obwohl die Tophits vorgestellt werden, könnt ihr auch zahlreiche nicht-kommerzielle Hobbyprojekte finden. Beispielsweise bieten sich Crystal Stadt, Simkea, Da Vincis Erbe oder Arthoria zum Ausprobieren an. Sämtliche Titel lassen sich zudem unter der jeweiligen Kategorie spielen. Zur Auswahl stehen unter anderem Adventure, Action, Weltraum, Rollenspiele und Sport. Da die Seite noch im Aufbau ist, müsst ihr News und andere Informationen trotz des Magazinstatus anderen Seiten entnehmen.

