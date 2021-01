Simulator-Spiele erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Viele können plattformübergreifend gespielt werden, wir legen hier den Fokus auf Spiele für Android.

Simulator-Spiele für Erwachsene können dem Abbau von Stress förderlich sein und sind sehr beliebt. Wer bisher nur ein Smartphone hat und zukünftig gerne auf einem Tablet spielen möchte, findet hier Tipps für den Kauf.

Super World-Box

Wer hat nicht schon davon geträumt, Gott zu spielen? In diesem Sandbox-Spiel ist der Spieler der Schöpfer der Welt. Wer nun an ein romantisches Naturspiel denkt, hat weit gefehlt. Der Kreator schickt seine Völker in den Krieg und kann sogar eine Atombombe abwerfen.

Vermutlich sind es solche makabren Wendungen, die das Spiel bei den Fans beliebt machen. Wie bei Sandbox-Spielen üblich, kann die Landschaft des Spiels mitgestaltet werden.

House Flipper

Das Simulator-Spiel House Flipper liegt in deutscher Sprache vor. Ausgangspunkt ist die Ruine eines Hauses, in der es viele Geheimnisse gibt. Der Spieler räumt erst mal auf und designt das Haus dann neu. Am Ende kann er es für gutes Geld verkaufen. Wer gerne sein eigener Bautrupp sowie Handwerker und Architekt in einer Person ist, hat sicher Spaß an diesem Spiel.

Truck-Simulatoren

Da es unzählige Truck-Simulatoren für Android gibt, wollen wir hier die gesamte Kategorie ansprechen. Für jeden Lkw-Fan ist etwas dabei, die Trucks fahren in den USA, in Russland oder in Europa, es sind Müllwagen oder Laster in Hochglanzoptik. Selbst wer so spezielle Fracht wie Zuckerrohr transportieren will, findet ein Spiel mit genau diesem Inhalt. Also weg mit den Modellautos und ab zu Google Play!

Goat Simulator

Dieser Ziegensimulator ist ein richtiger Geheimtipp! Ein leicht verrücktes Spiel, bei dem der Spieler eine Ziege ist. Hört sich zunächst seltsam an, hat aber ausgesprochen gute Bewertungen. Die Macher rühmen sich damit, dass sie nur Crash-Bugs bearbeiten und die anderen Bugs einfach im Spiel lassen, weil es dadurch lustiger ist. Fans schätzen die Spielkarte und die originellen Ideen im Spiel.

Hunting Clash

Wer von der Jagd fasziniert ist, dem sei Hunting Clash angeraten. Die schönsten Jagdgebiete sind mit exzellenter Grafik dargestellt. Mit dem Hubschrauber geht es zum Jagdrevier und dann auf die Pirsch. Der Spieler muss seine Waffe entsprechend pflegen und kann sich mit anderen zur Großwildjagd zusammen spielen.

Alt-Life

Alt-Life ist ein eher simples, textbasiertes Spiel, in dem der Spieler seine Arbeit, Beziehungen und Aktivitäten gestaltet. Es beginnt mit der Geburt, dann folgen Kindheit und Erwachsenenleben. Schließlich beginnt der Charakter zu arbeiten und seine Beziehungen zu gestalten und zu pflegen. Das Ziel ist Glück, gutes Aussehen und Gesundheit. Alt-Life ist im Google Play Store bestens bewertet und hat sehr viele positive Kommentare von deutschen Nutzern, auch wenn es nur in englischer Sprache erhältlich ist.

Fazit

Viele Erwachsene lieben Simulator-Spiele, egal ob sie simpel und textbasiert sind oder eine aufwendige Grafik haben. Im Gegensatz zum Spiel von Spielautomaten lassen sich bei den Simulatoren keine echten Geldgewinne erzielen. Sie dienen einfach nur zur Entspannung und zum Spaß am Spiel. Die Auswahl an Simulatoren für Android ist endlos, für jeden ist etwas dabei.

