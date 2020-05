Urlaub von Zuhause – wie uns das E-Book dabei hilft

Nicht jeder kann sich regelmäßig einen teuren Urlaub leisten, vor allem nicht, wenn man knapp bei Kasse ist oder viel zu tun hat. Manch anderer verbringt seine Zeit generell lieber in den eigenen vier Wänden und auf Balkonien. Auch ein Ausflug in die Natur, wie zum örtlichen Badesee oder zum nächsten Strand, ist ein perfekter Moment, sich in der Sonne mit einer guten Geschichte zu entspannen.

Die Vorteile eines E-Books sind dabei unschlagbar. Mit kaum Gewicht kann man unzählige Bücher und Geschichten in seiner Tasche verstauen und überallhin mitnehmen. Selbst wenn es zu feuchtfröhlichen Orten geht, ist das wasserdichte E-Book ein willkommener Begleiter. Wenn man recht kurzfristig eine Buchempfehlung bekommen hat, kann man in wenigen Augenblicken das gewünschte Buch herunterladen und spart sich so den Gang zum nächsten Buchladen und die Wartezeit bei einer Bestellung im Internet. Meistens ist ein Buch für das E-Book auch etwas preiswerter und schont den Geldbeutel. Man erhält zusätzlich viele nützliche Informationen über den Autor, weitere Werke und Leseproben, bevor man sich für ein Buch entscheidet.

Mit E-Books neue Welten entdecken

Wer heute ein Buch lesen möchte, dem steht eine riesige Auswahl zur Verfügung. Nicht nur physische Bücher, sondern auch E-Books und Audio-Books bieten uns diverse Unterhaltungsstrategien – egal ob Romane, Krimis, autobiographische Werke oder wissenschaftliche Literatur. Dies ermöglicht einem auf einfache Art und Weise in unglaublich viele Welten einzutauchen. Möchte man etwas über das Leben und die sozialen Strukturen Südafrikas aus den 1980ern erfahren, ist Trevor Noah’s „Farbenblind“ eine hervorragende Wahl. Oder man entscheidet sich, in die magischen Welten des „Harry Potter’s“ von J.K. Rowling oder George R.R. Martin’s „Das Lied von Eis und Feuer“ einzutauchen. Dazu stehen zahlreiche Biografien interessanter Persönlichkeit auf Abruf bereit. Wer die Übung in Fremdsprachen nicht verlieren möchte, hat durch das E-Book sofort Wörterbücher parat und kann in jeder Situation mehrere Sprachen auf einmal abrufen, auch ohne Internetzugang. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ob in die Zukunft, die Vergangenheit, jedes Land oder ferne Galaxien, die Auswahl ist unendlich, während man die ganze Zeit über in der Sonne am örtlichen Weiher liegt. Das alles ist mit einem kleinen Gerät in der Hand möglich.

Audiobooks zum Entspannen – die Alternative zum Lesen

Für die, die des Lesens schnell überdrüssig werden, oder nebenbei gerne Malen oder das Haus aufräumen, sind Audiobooks eine nicht zu unterschätzende Bereicherung. Neben Fantasiewelten lassen sich auch unzählige hilfreiche E-Books und Hörbücher finden. Man kann unter anderem zwischen Reiseführern für zukünftige Reisen oder Hilfen zur Selbstfindung wählen. Ein geübter Vorleser kann die Geschichte durch sein Können positiv beeinflussen und die Erzählung dadurch noch interessanter machen. Zum Thema Reisen ergibt sich mit dem Hörbuch zuhause auf dem Sofa durch akustische Ergänzungen ein ganz neues Erlebnis. In dieser Kollektion befinden sich einige ausgewählte Reisehörbücher für zuhause und unterwegs. Diese steigern die Vorfreude auf kommende Trips mit Sicherheit. Zusätzlich gibt es Audio-Books über die Verbesserung von verschiedenen Fähigkeiten. Seien es Tipps zum Kochen, um neue Sprachen zu lernen oder für diverse Hobbies, es lässt sich alles für das E-Book finden. Ein gutes Beispiel dafür sind strategische Bücher über Spiele wie Poker oder Schach.

Das Spielen reduziert Stress, fördert die Konzentration und verbessert die Selbstbeherrschung. In diesem Bereich gibt es einige passende Hörbücher, die man ganz einfach finden kann. Diese Auswahl an Büchern ist nicht nur interessant und hilfreich, sondern auch unterhaltsam. Neben Tipps und Tricks erfährt man einiges über die Geschichte des Pokerspiels. Die Entstehung und die Anfänge bis hin zur Revolution des Spieles in unserer heutigen Gesellschaft online wird in informativen Einzelheiten dargestellt. Interessant ist auch der Einblick, den der Leser in das persönliche Leben bekannter Pokerspieler erhält. Für waschechte Pokerbegeisterte werden verschiedene Strategien und Verbesserungsmöglichkeiten für den eigenen Spielstil gegeben.

Auch wenn einen das Fernweh packt und man nicht verreisen kann, hat man das E-Book mit seinen zahlreichen Facetten als Alternative, einige schöne und entspannte Stunden zu verbringen, ganz egal wofür man sich entscheidet.

Urlaub von Zuhause – wie uns das E-Book dabei hilft

