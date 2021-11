Heutzutage gibt es die Möglichkeit, den Spieleabend mit der Familie oder mit Freunden online stattfinden zu lassen. Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Spiele vor. Die sie von zu Hause spielen können und für die es nicht notwendig ist, das Haus zu verlassen.

Für die Kreativität

Es gibt Spiele, bei denen jeder abwechselnd Begriffe visualisieren, welche durch die anderen Mitspieler in dem Gruppenchat erraten müssen. Dies bietet vor allem eine kreative und sehr lustige Abwechslung, denn nicht jeder ist besonders begabt im Zeichnen.

Die Klassiker

Zu den Klassikern zählen „Mensch ärgere dich“ nicht und Kniffel. Auch diese Spiele können bereits online zusammen mit Freunden oder der Familie gespielt werden. Jedem Spieler wird eine Tischnummer kommuniziert. Diese kann an den Freund weiter kommuniziert werden, sodass man gegeneinander spielt. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit zu warten, sodass man gegen einen fremden Gegner spielt.

Online-Escape-Game

Exit Rooms oder Live Escape Games haben immer mehr an Beliebtheit dazugewonnen. Im Normalfall finden diese Spiele in sehr außergewöhnlichen Locations statt, allerdings kann man die Spiele mittlerweile auch von zu Hause spielen. Durch die Kategorien, welche unter anderem Fantasie, Action, Abenteuer oder Krimi sein können, ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Among Us

In den letzten Jahren hat Among Us einen riesen Hype erlebt. Das Spiel kann nicht nur von zu Hause gespielt werden, sondern es gibt auch die Möglichkeit, mit Freunden zusammenzuspielen. Zudem kommt, dass den Gamern Nervenkitzel geboten wird, denn innerhalb von einer Spielgruppe muss der Verräter entlarvt werden. Die Gamer spielen gegen die Zeit, um den Verräter herauszufinden, denn irgendwann ist es zu spät. Ebenfalls können Gamer als Alternative Spider Solitär spielen.

Strategie-Fans aufgepasst

Vor allem Fans von dem Spiel, die Siedler von Catan wissen genau, das nur eine Runde von dem Spiel schon mal drei Stunden dauern kann. Das Spiel ist ein Strategiespiel und ist ebenfalls sehr beliebt. Dieses Gratisspiel kann auf iOS oder Android gespielt werden. Es gibt nicht nur die Möglichkeit, dies im Multi Player. Modus zu spielen, denn man kann dies auch als Single Player spielen. Den Spielern wird ein sehr spannungsreicher Abend geboten. Freunde können via Smartphone dazu geschaltet werden, damit einem Spieleabend nichts mehr im Wege steht. Mit dem Bereitstellen von Knabberzeugs und den Freunden, die via Smartphone dazu geschaltet werden, ist ein aufregender Spieleabend garantiert und es muss dafür niemand das Haus verlassen und man kann in den kalten Wintermonaten drinnen bleiben und es sich zu Hause gemütlich machen.

