Bei den Warten in der Supermarktschlange, im Wartezimmer oder am Ticketschalter kann man sich die Zeit mit kostenlosen Games für Smartphones vertreiben. Diese bringen nicht nur Action und Spaß, sondern auch die Wartezeit fühlt sich dadurch verkürzt an. In der heutigen Zeit ist das Spielen auf dem Smartphone fast grenzenlos. Die Smartphone Games bieten für jeden Geschmack das Richtige, denn es gibt etwas für Strategie, Tüftler für Actionhelden oder auch für Sportfanatiker.

Cash Royale

Für Spieler, die Lust auf mittelalterliche Schlachten und mathematische Instrumente sind, hat der findet in Clash Royale genau das Richtige. In dem E-Sport Game kämpfen die Spieler gegen Multiplayer Gegner um den Sieg. In einer virtuellen Arena stehen sich grundsätzlich zwei Spieler als Gegner gegenüber. Jeder dieser Spieler hat drei Burgen auf seiner Seite. Das Ziel des Spiels ist, das die Burgen des Gegners vernichtet werden. Sobald alle drei Burgen Schaden zugefügt wurde, siegt dieser Spieler. Pro Schlacht haben die Spieler drei Minuten Zeit. Dies ermöglicht ein sehr dynamisches Spiel.

Traffic Rider

Die Spieler erleben in Traffic Rider ein sehr packendes Motorradrennen. Dieses Motorradrennen wird aus der Ego Perspektive gefahren. Die Rennen finden auf Landstraßen, Autobahnen oder in der Stadt statt. Die Spielumgebung wird durch den Tag- und Nachtwechsel sehr realistisch und detailreich. Den Gamern stehen 26 unterschiedliche Motorräder zur Auswahl. Über den Spielverlauf hinweg können die Spieler die Motorräder aufrüsten. Es gibt die Möglichkeit, über den Karrieremodus innerhalb von 70 Missionen vom Anfänger zum Profi-Rennfahrer werden zu werden. Damit den Nutzern eine authentische Rennatmosphäre geboten wird, wurde der Motorsound von echten Motorrädern aufgenommen. Ebenfalls kann man Hearts online spielen.

Hill Climb Racing 2

Bereits der Vorgänger von Hill Claim Racing 2 war mit viel Erfolg gekrönt. Das Spiel hatte bereits 1 Millionen Gamer in seinen Bann gezogen. In dem zweiten Teil von dieser Spielreihe wird den Nutzern noch mehr Spaß versprochen. Die Verbesserungen erstrecken sich über alle Bereiche. Es gibt größere Strecken, eine modernere Grafik und eine größere Auswahl an Fahrzeugen. Das Prinzip ist auch bei diesem Spiel gleichgeblieben. Die Spieler rasen sehr abwechslungsreiche Strecken entlang. Durch gewonnene Münzen können die eigenen Fahrzeuge verbessert werden. Die Gamer haben die Möglichkeit, enorme Sprünge hinzulegen. Während denen sich auch das Auto überschlagen kann, was vielen jede Menge Spaß bringt. Es kann nicht nur das Fahrzeug individualisiert werden, sondern auch der Fahrer kann nach Belieben gestaltet werden. Bei Wettbewerben kann man den eigenen Freunden oder auch Spielern aus der ganzen Welt zeigen, wer der beste Fahrer ist.

Dieser Artikel wurde schon 118 Mal gelesen!