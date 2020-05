Die Bundesliga rollt wieder: Diese Fußball-Apps sind fürs Tablet zu empfehlen 

Die Bundesliga hat wieder begonnen und da lohnt es sich, die aktuellsten News durchzulesen, um wieder auf dem aktuellen Stand zu sein. Hierfür kannst Du unterschiedliche Apps auf Deinem Tablet installieren, wovon wir nun die besten etwas genauer vorstellen.

Amazon Bundesliga Radio

Wenn Du die Bundesliga wie früher erleben und mit Deinem Verein mitfiebern willst, solltest Du Dir einmal die Liveradio-App von Amazon Music herunterladen. Dort werden spannende Übertragungen angeboten. Anders als bei der Fernsehübertragung von Bundesligaspielen kommt bei der Radio-Übertragung schnell Kopfkino auf. Wenn Du den Reporter reden hörst, stellst Du Dir sicherlich vor, was gerade auf dem Rasen passiert. Das kann sehr spannend sein und lässt Nostalgie-Gefühle aufkommen. Zudem brauchst Du so auch nicht mehr ein teures Pay-TV-Abo abschließen. Wenn Du Amazon Prime Kunde bist oder Amazon Music Unlimited nutzt, ist das Live-Radio für Dich kostenlos. Alle Partien der höchsten beiden Spielklassen werden einzeln und in der Konferenz übertragen. Wenn Du Letztere nutzt, verpasst Du kein Tor und auch keinen Elfmeter mehr.

11 Freunde

Das 11 Freunde Magazin hatte sich ursprünglich einen Namen gemacht, weil es ein wenig anders über den Fußball berichtete. Diesen Gedanken haben die Macher auch in die digitale Version des Kult-Magazins übertragen. So stehen bei der Berichterstattung nicht wie anderen Seiten oder Apps Statistiken, Ergebnisse oder Wechsel im Vordergrund. Stattdessen beleuchtet die 11 Freunde Community bestimmte Themen immer mit einem leichten Augenzwinkern, das die Leser zum Schmunzeln bringen soll und auch macht.

Dennoch kommt in der App auch das echte Geschehen in der Bundesliga nicht zu kurz. So kannst Du Dich bei 11 Freunde natürlich auch über die Ergebnisse, die Tabelle und auch über die aktuellsten News informieren. Darüber hinaus stehen Dir bei wichtigen Spielen Liveticker zur Verfügung, mit denen Du immer auf dem Laufenden bleibst.

Sportwetten nehmen wieder zu

Wenn wieder mehr Sport stattfindet, nehmen natürlich auch wieder die Sportwetten zu. Neben der 1. Bundesliga hat nun auch die 2 Bundesliga wieder begonnen zu spielen. Die Verantwortlichen überlegen derzeit, ob und wie sie auch die dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball wieder aktivieren können. Wenn das klappt, werden noch mehr Wetten verfügbar sein. Die Apps hier in diesem Artikel liefern alle wertvollen Daten und Informationen, die das Tippen deutlich erleichtern können. Ebenso liefert Wettbonus.net Infos zu den Quoten, wenn euch das Ganze interessiert.

LiveScore

Wie der Name bereits erahnen lässt, stehen bei der amerikanischen Fußball-App Liveticker und generell Ergebnisse aus zahlreichen Ligen auf der kompletten Erde im Vordergrund. Somit bist Du hier genau richtig, wenn Du Dich für Statistiken in Fußball interessierst. Auch einige kleinere Ligen werden abgedeckt, allerdings stehen dann deutlich weniger Informationen zur Verfügung als bei der Bundesliga oder der Premiere League in England. Dennoch lohnt es sich, diese App auf dem Tablet zu installieren.

Die Bundesliga rollt wieder: Diese Fußball-Apps sind fürs Tablet zu empfehlen Artikel bewerten Artikel bewerten

Dieser Artikel wurde schon 210 Mal gelesen!