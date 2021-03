Es hat bestimmte Gründe, warum viele Paare ein Leben lang zusammenbleiben. Andere Menschen hingegen flüchten sich von der einen in die nächste Beziehung. Doch warum ist das so? Der folgende Ratgeber beschäftigt sich in erster Linie mit Beziehungen von jungen Menschen und wie diese möglichst lange halten.

Viele Beziehungen halten gerade einmal einige Wochen insbesondere in jungen Jahren. Übrigens die längste ehe aller Zeiten führten Karam und Kartari Chand aus Bradford in England. Diese hielt stolze 86 Jahre während einige andere Beziehungen nur drei oder vier Tage halten.

Diese Tipps helfen jungen Paaren die Beziehung möglichst lange aufrechtzuerhalten

Auch schon in jungen Jahren müssen beide Partner mitarbeiten, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Das wird meistens erst nach einigen Wochen oder Monaten

klar, wenn die rosarote Brille abgenommen wurde.

1. Nähe und Distanz

Gerade am Anfang haben viele junge Paare das Bedürfnis, möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen. Doch schnell wird klar, dass auch immer ausreichend Freiraum vorhanden sein muss. So kann der männliche Part am Abend am Fußballtraining teilnehmen, während sie abends mit dem Hula-Hoop-Reifen trainieren. Am Wochenende hingegen können wir beide gemeinsam in den Garten gehen oder wandern. Wichtig ist dabei ein gesundes Maß an Kompromissbereitschaft. Beide Partner müssen sich verwirklichen können und sich niemals eingeengt fühlen vom Partner.

2. Toleranz und jede Menge Akzeptanz

Es ist wichtig, seinen gegenüber in seiner Individualität zu akzeptieren und wertzuschätzen. Überlege doch einmal selbst, wie viel Verständnis forderst Du eigentlich für Dich selbst ein und wie viel gibst Du Deinem Partner/Deiner Partnerin? Auch das sollte sich in einer gesunden Waage bewegen. Nur so kann eine Beziehung auf Dauer funktionieren.

Mal mit Spielzeug probiert?

3. Die Liebe erhalten und auffrischen

Mit der Zeit schleicht sich schnell der Alltag ein und die Liebe kann bei vielen Beziehungen zumindest etwas auf der Strecke bleiben. Das lässt sich verhindern, in dem gezielt daran gearbeitet wird. Gemeinsame Unternehmungen sind sehr wichtig und neue und zusammen erlebte Momente verbinden. So bleibt die Beziehung interessant und wird nie eintönig. Mache Deiner Liebsten doch einmal wieder ein Kompliment oder bringe Ihr eine Rose mit, einfach so und ohne dass es einen bestimmten Anlass gibt Punkt. Sie wird sich sicher drüber freuen, auch nach vielen Jahren. Insbesondere dann, wenn Du die schon lange nicht mehr oder nur noch sehr selten getan hast.

Wenn Du die oben beschriebenen Tipps beherzigst und umsetzt, wird Eure Beziehung mit Sicherheit besser laufen und vielleicht sogar ein ganzes Leben lang halten.

