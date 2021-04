Viele erledigen ihre Einkäufe am Wochenende, doch dann sind die Supermärkte voll. Die Folgen sind lange Schlangen an den Kassen, leere Regale oder Reste von Obst und Gemüse, das dir nur noch zur Auswahl bleibt.

Um das zu vermeiden, sind Online-Supermärkte ideal: Sie liefern dir deine Ware zu dir nach Hause und du musst nicht einmal einen Fuß vor die Tür setzen.

Im Weiteren gibt es eine Reihe an Supermärkten, wo du online einkaufen kannst.

REWE

Der Supermarkt REWE hat einen eigenen Online-Shop, wo du bequem einkaufst. Du erhältst nahezu alle Produkte, die es auch im realen Markt zu kaufen gibt. Die Preise sind gleich und gut lesbar, sodass du online vergleichen kannst.

Montags bis samstags wird dir in der gewünschten Zeit zwischen 7 und 22 Uhr geliefert. Die Lieferung ist in den meisten deutschen Großstädten gegeben und ist ab einem bestimmten Warenwert kostenlos.

PICNIC

PICNIC ist ein relativ junges Unternehmen, das mit der EDEKA-Gruppe zusammenarbeitet. Darum findest du noch nicht überall den Anbieter, der erst seine neuen Standorte aufbaut.

Melde dich am besten heute noch an, um einen der begehrten Plätze zu bekommen. Um die längere Wartezeit zu verkürzen, verschenkt PICNIC Produkte wie etwa Brot oder Streichcremes an seine Erstkunden.

Die kleinen Wagen sind sehr auffällig und sind als E-Autos zugelassen. Sie erinnern an einen fahrenden Tante-Emma-Laden.

Amazon Fresh

Der Großkonzern Amazon hat sich mit Amazon Fresh ein weiteres Standbein aufgebaut. Noch am selben Tag werden dir die Einkäufe, die du aus über 300.000 Produkten auswählst, geliefert. Das geschieht montags bis samstags zwischen 6 und 22 Uhr.

Bringmeister

Der Bringmeister existiert bereits seit 1997 und ist einer der ersten Läden gewesen, wo du noch heute online Lebensmittel und Co. einkaufst.

Seit 2017 gehört es als Tochterunternehmen zur EDEKA-Gruppe und ist in vielen Städten verfügbar. Das ist nicht nur in Großstädten gut, sondern auch in kleineren Dörfern, wo es nur wenige Supermärkte gibt. Der Bringmeister kommt bis an deine Wohnungstür, wo du zu normalen Preisen aus dem Wagen heraus einkaufst.

Fazit

Online-Supermärkte sind eine gute Alternative zum täglichen Supermarktbesuch, wo du häufig überfüllte Märkte und leere Regale vorfindest.

Oftmals kooperieren die Online-Supermärkte mit den lokalen Geschäften, sodass deine Ware immer frisch ist. Das kommt dir vor allem auf dem Land zugute, wo es ein geringes Angebot an Supermärkten gibt.

