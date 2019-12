Neue Tablet-Spiele für den Winter 

Vor rund 20 Jahren haben in Deutschland lediglich 1,6 Millionen Menschen regelmäßig ein Tablet genutzt – ohne den Zweck (Googlen, Lesen, Spielen, Shoppen, etc.) hierbei zu kategorisieren. Selbstverständlich hat das Tablet mittlerweile einen deutlich größeren Anklang bei den Konsumenten gefunden. Laut eines Statista-Berichts sollen im Jahr 2020 alleine in der Bundesrepublik 40,5 Millionen Menschen ein Tablet besitzen und seine zahlreichen Funktionen nutzen. Ein Grund hierfür ist natürlich, dass sich Games auf einem Tablet aufgrund des sehr großen Displays wunderbar und bequem spielen lassen. Entsprechende User wissen, was hiermit gemeint ist. Und genau diese Personen wollen wir mit diesem Artikel besonders ansprechen. Denn hier kann man erfahren, welche neuen Tablet-Spiele den kommenden Winter erträglicher machen.

Diese Spiele gehören zu unseren Winter-Tipps für Tablet-User

Beim Rennen mit Asphalt 9: Legends in den sportlichsten Wagen auf den waghalsigsten Strecken kann jedem Gamer während der kalten Jahreszeit nur warm werden. Der Fuhrpark im Spiel besteht aus 50 Fahrzeugen der bekanntesten Marken, die man bezüglich Ausstattung und Farbe individuell prägen kann. Wer hier eine Karriere als respektierter Rennfahrer starten möchte, kann bei Erfolg in den 800 Renn-Events und während 60 Saisons zu einer Legende avancieren.

Fan von RoboCop oder Judge Dredd? Dann ist das Game JYDGE das richtige Spiel! Hier modifiziert man den Protagonisten so, dass er in der Lage ist, dem Verbrechen in der Großstadt Edenbürg das Wasser zu reichen. Dies Geschieht von Level zu Level so abwechslungsreich, so dass man hier nicht das Gefühl bekommt, als müsse man seine Aufgaben als Spieler „abarbeiten“. Je erfolgreicher man ans Werk geht, desto vielseitiger gestalten sich die Möglichkeiten der Ausrüstung.

Modern, abenteuerlich und beinahe revolutionär ist das Spiel Life is Strange. Interaktiv, mit allen Entscheidungen, trägt der Gamer zum weiteren Verlauf der Geschichte bei. Man schlüpft in die Rolle der High School-Schülerin Max Caulfield, die sich für Fotografie interessiert und einen Mord beobachtet hat. Des Weiteren entdeckt diese ein einzigartiges Talent: sie kann die Zeit zurückdrehen und somit die Gegenwart, die Vergangenheit und auch die Zukunft verändern. Mit dieser Fähigkeit soll die gegenwärtige Welt mit all dem Bösen natürlich in eine Bessere verwandelt werden.

Browserspiele

Doch auch Browserspiele sollte man auf dem Tablet nicht missen. Denn dort tummeln sich Kategorien und Genres, die man so im Play Store nicht bekommt. Es gibt extra auch Tablet-Browserspiele-Seiten, die euch die neuen Spiele online zeigen. Und apropos verschiedene Genres. Im Browser habt ihr dann auch Zugang zu Spielen wie Roulette oder Poker, oder ganz einfach Casino-Spielen. Einen Überblick der neuen Casino Online Spiele bekommt ihr zum Beispiel hier auf dieser Seite.

Klassiker

Anspruchsvolle Rätsel, kombiniert mit einer einnehmenden Story, warten im Game The Room: Old Sins auf ihre Spieler. In diesem dreidimensionalen Puzzle-Spiel geht es um ein unerwartetes Verschwinden eines fleißigen Ingenieurs und seiner Ehefrau, die sich bis dato gerne in der gehobenen Gesellschaft blicken ließ. Recherchen führen auf den Dachboden ihres Hauses und lassen die Entdeckung eines merkwürdigen Puppenhauses resultieren. Im Verlauf des Spiels nicht außer Acht zu lassen sind obskure Hinweise und diverse Skurrilitäten, die den Gamer Licht in die Geschehnisse von Waldegrave Manor bringen lassen.

Die Organe des Menschen dargestellt als mechanische Vorrichtungen gibt es hier zu entdecken. Das ist das Spiel Homo Machina. Lehrreich herangeführt wird man hier an die komplexe Verbindung von Blutgefäßen, Nervenverbindungen und Venenklappen. Mit Geschick sorgt man mittels Förderbänder, Rohre und Zahnräder für „Leben“. Entwickelt wurde das Spiel vom deutsch-französischen Medienkonzern Arte.

