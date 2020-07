Mit dem eBook nicht nur Lesen, sondern auch „zocken“

eBooks – die Bücher unserer heutigen, digitalen Welt. Sie sind leicht, handlich und man kann jede Menge elektronische Bücher darauf laden. Ein eBook eignet sich tatsächlich nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Spielen. Teilweise lassen sich diese Spiele kostenlos im Internet herunterladen und auch käuflich erwerben. Auch deutsche Online – Plattformen erweitern dahingehend ihr Angebot. Im folgenden Artikel haben wir passende Dateiformate für eBooks, aber auch darüber hinaus Informationen zu den derzeit beliebtesten Videospielen zusammengefasst.

Passenden Dateiformate für eBooks

Die Kompatibilität, also ob ein Spiel auf dem eBook läuft oder nicht, ist durch das Dateiformat gekennzeichnet. Im Internet sowie etablierten Game – Stores erhalten Kunden detaillierte Infos zum Thema und können sich beraten lassen, welche Spiele auf ihrem eBook gespielt werden können. Manche eBooks benötigen ggf. eine spezielle Software, um MP3 oder auch andere Formate abspielen zu können. Durch Spiele wird das eBook zu einem multifunktionalen Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein. Gerade für Unterwegs werden zahlreiche knifflige und aufregende Spiele geboten.

Funktionen eines eBooks

Neben zahlreichen Romanen, Fachbüchern und anderem Lesestoff, kann das eBook also auch gespeicherte Spiele abrufen. Typische Dateiformate hierfür sind PDF, ePub und Mobi. Da eBooks allerdings keine Tablets sind, hält sich die Bedienung diesbezüglich in Grenzen und die Auswahl an Spielen ist noch relativ übersichtlich. Bei bewegten Grafiken beispielsweise besteht noch Optimierungsbedarf.

Spiele für eBooks

Der Großteil der Spiele, die eBook kompatibel sind, bedienen sich der ursprünglichen Lese – Funktion der Geräte. Deshalb gibt es vermehrt Spiele, die Spielaufgaben mit Worten und Sätzen bieten, wie beispielsweise Puzzles, Ratespiele oder einfache Frage – Antwort – Spiele. Darüber hinaus stehen Kartenspiele wie Poker oder Zahlenspiele mit Würfeln zur Verfügung. Klassische Brettspiele wie Schach, Halma und Mühle für eBooks gibt es auch. Diese Spiele können gleichzeitig von mehreren Personen miteinander gespielt werden und sind perfekt für Pausenzeiten und längere Reisen, sodass keine Langeweile aufkommt.

Wo gibt es die Spiele fürs eBook?

Die meisten Spiele für eBooks findet man online. Oft können sie kostenlos, oder aber für den angegebenen Preis heruntergeladen werden. Ratsam ist, Kundenrezessionen und Bewertungen bezüglich der einzelnen Spiele anzusehen. Buchhandlungen bieten ebenso häufig Downloads von Spielen für eBooks an. Einige örtliche Büchereien stellen auch Spiele für eBooks zur Verfügung.

Die beliebtesten Online Spiele 2020

Da eBooks mit dem Touchscreen und nur wenigen Bedientasten ausgerüstet sind, sind sie dennoch keine vollwertigen Spielecomputer. Deshalb haben wir ebenso die beliebtesten Online Spiele 2020 zusammengefasst:

Polycraft – ist mehr als nur ein normales Tower Defense Spiel. Vorräte müssen gesammelt, Basen errichtet und Dungeons erforscht werden. Es kann in Form einer App oder online gespielt werden.

Wonderputt – Golfsport auf den Kopf gestellt. Wonderputt hat Minigolfplätze auf Skipisten, mit UFOs, Schafen uvm. zu bieten. Es ist ähnlich aufgebaut wie eine Puzzle Box. Obwohl man den gesamten Platz sehen kann, zeigen sich ständig neue Wege und Abschnitte, die entdeckt werden wollen.

Game of Bombs – ist quasi an das erfolgsgekrönte Spiel Bombermann angelehnt. Als Bonus kann man auf der Webseite eine gigantische Version von Bomberman online mit verschiedenen Spielern aus aller Welt spielen.

Frog Fractions – Die Wirkung des Spiels ist tatsächlich noch größer, wenn man nicht sonderlich viel davon weiß. Wenn man es eine Weile spielt, kommt eine sehr verrückte und lustige Seite des Spiels zum Vorschein. Es steht auf jeden Fall nicht Grundlos auf dieser Liste. Viel Spaß beim Entdecken.

book of dead – ist ein Online Casino Bonus Spiel, das besonderen Spaß und Abenteuer verspricht. Es empfängt den Spieler mit besonderen Grafiken passender, atmosphärischer Musik und einem abenteuerlustigen Hauptcharakters, der Rich Wilde genannt wird. Er nimmt den Spieler mit in eine ägyptische Grabkammer, wo relativ unkompliziert und erfrischend gezockt werden kann. Nach ein paar Runden und etwas Glück kann man die book of dead Freispiele aktivieren, die besondere Spielfeatures bieten. Hinzu kommen praktische Erweiterungssymbole. Letztlich kann man das 250.000 – fache des eigenen Einsatzes gewinnen.

Mit dem eBook nicht nur Lesen, sondern auch „zocken“ Artikel bewerten Artikel bewerten

Dieser Artikel wurde schon 1797 Mal gelesen!