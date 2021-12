Das Huawei MateBook X (2020) ist ein brillanter dünner und leichter Laptop von einem Unternehmen, das seinen Ruf auf dem Laptop-Markt aufbaut, wobei sich seine MateBook-Reihe von Laptops als anständige Apple-Alternativen erweist, abzüglich des hohen Preises.

Das Huawei MateBook X ist ein extremer Lifestyle-Laptop. Mit dem hervorragenden Huawei MateBook X (2020) hat das Unternehmen einmal mehr bewiesen, dass es eine Marke sein sollte, mit der auf diesem Markt zu rechnen ist. Gönnen Sie sich das neue Biest der modernen Technologie. Das Huawei Matebook X 2020 wurde entwickelt, um alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Entworfen mit einem erstaunlichen Display, das ein überragendes Erlebnis des hochwertigen Displays bietet, entweder während Sie Ihr Projekt vorbereiten, einen Film ansehen oder sogar Ihr Lieblingsvideospiel spielen. Dieses Huawei Matebook X 2020 ist mit einem leistungsstarken Intel-Core-i5-Prozessor ausgestattet, nur um sicherzustellen, dass Sie keinen Tropfen im System haben. Das Huawei Matebook X 2020 verfügt über ein schlankes, dünnes Design, das sich leicht transportieren lässt.

Mit Preisen für das MateBook X (2020) von rund 39,50€ für ein Modell mit einem Intel Core i5-Prozessor der 10. Generation und 16 GB RAM ist dieser Stil jedoch nicht gerade billig. Das ist ein hoher Preis, der viele Leute abschrecken wird. Angesichts der hier gebotenen Verarbeitungsqualität und Leistung finden wir es jedoch ziemlich fair.

Leistung des MateBook X (2020)

Apropos Leistung: Das Huawei MateBook X (2020) leistet hervorragende Arbeit, um so ziemlich jede Aufgabe zu bewältigen, die Sie sich stellen. Windows 10 fühlt sich schnell und reaktionsschnell an, und für den täglichen Gebrauch ist dieses Gerät schnell und leistungsfähig. Die Akkulaufzeit ist ein weiteres Highlight; es dauerte in unseren Tests 9 Stunden und 30 Minuten.

Technische Hauptspezifikationen;

Hier ist die Huawei MateBook X (2020) Konfiguration

CPU: 1,6 GHz Intel Core i5-10210U (4-Kerne, 6 MB Intel Smart Cache, bis zu 4,2 GHz mit Turbo Boost)

Grafik: Intel UHD-Grafik

Arbeitsspeicher: 16GB LPDDR3 (2.133MHz)

Bildschirm: 13 Zoll 2K (3.000 x 2.000) Touchpanel

Speicher: 512 GB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Anschlüsse: 2 x USB-C, Kombi-Audiobuchse

Konnektivität: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0

Kamera: 720p HD-Kamera

Gewicht: 2,2 Pfund (1 kg)

Größe: 11,2 x 8,14 x 0,54 Zoll (284,4 x 206,7 x 13,6 mm; B x T x H)

Warum Sie das Huawei MateBook X 2020 kaufen sollten

Wenn Sie einen ultraportablen Laptop wünschen. Das Huawei MateBook X wiegt ein Kilogramm und ist damit rund 300 g leichter als das Dell XPS 13 oder das MacBook Air, ohne Kompromisse bei der Verarbeitung.

Wenn Sie einen soliden Produktivitäts-Performer suchen. Dieser Laptop hat genug Leistung für die meisten Bedürfnisse der meisten Leute, solange Sie nicht zu viele Spiele spielen möchten.

Wenn Sie einen Laptop für die Arbeit/Universität benötigen. Das MateBook X ist nicht nur ein effizienter Performer, sondern verfügt auch über eine hochwertige Tastatur, die sich hervorragend zum Tippen über lange Strecken eignet.

Huawei MateBook X (2020) hat die beste Akkulaufzeit

Anständige Geschwindigkeiten ohne Lüfter

Hervorragendes Display und hervorragende Lautsprecher; Verfügt über eine scharfe Auflösung von 3000 x 2000 und einen Bildschirm mit einem Seitenverhältnis von 3:2, ideal für Websites, Lautsprecher klingen wie ein richtiger Bluetooth-Lautsprecher

Bemerkenswert dünn und gut gebaut

Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Gerät benötigen oder kaufen möchten, klicken Sie hier.

