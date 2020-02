Karten und Einladungen ganz einfach selbst gestalten

Wenn Sie Ihre Freunde zu einem besonderen Event einladen, eine langjährige Freundschaft feiern oder ein großes Jubiläum ankündigen möchten, so darf die Einladungskarte zweifelsohne etwas origineller ausfallen. In dem digitalen Zeitalter von heute können Sie Gruß- und Einladungskarten jeder Art mit wenig Aufwand online gestalten, personalisieren und individualisieren. So erhalten Sie in wenigen Klicks ein ausgefallenes Unikat, das Ihre ganz persönliche Handschrift trägt. Wir verraten Ihnen in dem heutigen Ratgeber, wie Sie pfiffige Karten ganz einfach online gestalten und wie Sie die perfekte Einladung kreieren.

Für jeden Anlass das passende Motiv

Wenn auch sich vor allem Techniklaien zunächst von den Möglichkeiten des Internets erschlagen fühlen, so können wir Ihnen bereits jetzt verraten, dass die Erstellung individueller Karten selten so einfach war wie heute. Zunächst dürfen Sie sich an zahlreichen Vorlagen bedienen, die sämtliche Themengebiete und Mottos abdecken. Dank intuitiver Onlinetools sowie selbsterklärender Bearbeitungsmasken können Sie die vorgefertigten Vorlagen nun nach Ihrem ganz eigenen Gusto mit persönlichen Schnappschüssen, Botschaften sowie Glückwünschen versehen. Mit einem Klick können Sie zudem die Größe, den Typ sowie die Deckkraft einzelner Schriften anpassen oder Ihr Lieblingsfotos mit einem kunstvollen Rahmen richtig in Szene setzen. Egal ob Geburtstag, Hochzeit, Umzug oder Jubiläum – mit ein wenig Geschick können Sie Karten gestalten sowie Speisekarten oder auch Postkarten mit wenigen Handgriffen erstellen. Damit Ihre selbst erstellten Karten nicht nur online eine gute Figur machen, können Sie bei renommierten Druckservices vielfältige Papiersorten auswählen und daher selbst entscheiden, ob Sie besonders robuste Pappe für Ihre Klappkarten oder vielleicht lieber ein edles Hochglanzpapier für Ihre selbst designte Postkarte bevorzugen. Da Sie Ihre designten Karten auch direkt an die Empfänge schicken lassen können, geht Ihnen zudem keine Zeit verloren und Ihre Freunde werden rechtzeitig über das anstehende Event in Kenntnis gesetzt.

Ihre Einladungskarte sollte informativ sein

Sofern Sie zu einem dekadenten Event laden möchten, sollten Ihre Einladungskarten natürlich nicht nur gut aussehen, sondern zudem auch möglichst informativ ausfallen. So stellen Sie sicher, dass sämtliche Gäste bestens über die anstehende Feierlichkeit sowie den Ablauf informiert sind. Daher sollten Sie vor allem das Datum sowie den genauen Gastgeber in der Einladungskarte hervorheben. Gerne dürfen Sie in der Einladung auch noch ein paar Worte zu dem genauen Anlass verlieren, sodass Ihre Gäste bereits eine Vorstellung davon bekommen, was Sie an diesem besonderen Tag erwartet. Natürlich ist auch die Örtlichkeit entscheidend, damit Ihre Gäste bereits frühzeitig die An- und Abreise planen können. Sofern Sie eine etwas größer Klappkarte verwenden, können Sie natürlich noch eine kleine Anfahrtsskizze einbinden, um Ihren Gästen eine bestmögliche Orientierung zu bieten. Sollten Sie beispielsweise eine kleine Grillparty veranstalten, macht es Sinn, die Gäste darauf hinzuweisen, den einen oder anderen Salat mitzubringen. Auch sonstige Angaben zu der möglichen Verpflegung sind sehr hilfreich für Ihre Gäste. Damit Ihre Freunde auch rechtzeitig ihr Erscheinen bestätigen oder Ihnen für diesen Anlass absagen können, sollten Sie in der Einladung auch Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Wir empfehlen Ihnen, die wichtigsten Informationen in Ihrer Einladung durch farbliche Elemente deutlich hervorzuheben, sodass diese Ihren Gästen keinesfalls entgehen. Dennoch sollten Sie darauf achten, dass Ihre Einladungskarte keinesfalls zu überladen wirkt, sondern vor allem Sie als Gastgeber ins rechte Licht rückt.

Fazit: Mit ein wenig Kreativität wird Ihre Einladungskarte zu einem wahren Hingucker

Selbst erstellte Einladungskarten erweisen sich als besonders individuell und wecken das Interesse Ihrer Gäste. Dank moderner Tools können Sie Ihre Karten nach Ihrem ganz eigenen Geschmack gestalten und finden für jeden Anlass das passende Motiv. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Kreation Ihrer Karten und hoffen, dass Ihnen auch die nächste Party bestens gelingt.

