Kostenloses E-Book: Digitales Marketing in der Online-Glücksspielbranche

Als digitaler Vermarkter in einer Online-Glücksspielbranche zu arbeiten, ist keine einfache Aufgabe. Es gibt mehrere Bücher zu diesem Thema, aber nicht so viel E-Books. Casino Spiele sind ein ziemlich spezifisches und kontroverses Thema, also ist es kein Wunder, dass niemand E-Books anbietet, vor allem nicht die kostenlosen. Die Verbraucher sind mit den lauten und unseriösen Werbestilen vertraut, die in der Glücksspielindustrie verwendet werden, also wie können sie das anders handhaben?

Online-Glücksspielindustrie wächst

Die Online-Glücksspielindustrie erlebt weltweit ein explosionsartiges Wachstum und zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Als eine der am meisten regulierten Branchen, es braucht erhebliche Erfahrungen und Fähigkeiten, um einen Wettbewerbsvorteil für Casino- und Sportwetten-Marken zu erhalten. Das Erstellen einer maßgeschneiderten App oder Website ist nur die halbe Miete. Die Kust ist, die Kunden dazu zu bringen, die Angebote zu besuchen und immer wieder zurückzukehren. Zielgruppen über einen Omnichannel-Ansatz anzusprechen, kann die Spielerakquise erhöhen und die Dauer der insgesamten Nutzung der User verbessern, insbesondere in sich wiederholenden Slot-Spielen wie Starburst. Solche Kanäle umfassen Websites von Drittanbietern, Social Media, Affiliate-Websites, Youtube und Blogs, während sie auch stark auf SEO und Markenaufbau angewiesen sind, um einen langfristigen Wert zu gewährleisten.

Vermarkter nutzen jedes verfügbare Werkzeug

Mithilfe von Social-Media-Analysen sind Glücksspielunternehmen in der Lage, die Botschaften und das Feedback ihres Publikums in aussagekräftige Daten zu interpretieren. Da Analysen wertvolle Einblicke in das bieten können, was ihre Zielgruppe glücklicher macht, nutzt die Glücksspielindustrie sie auch, um ihre Content-Strategie zu überlegen. Das Erreichen von Zielen im digitalen Marketing ist datengetrieben. Mit dem Einsatz von Multi-Channel- und Cross-Device-Digital-Marketing-Strategien will die Glücksspielindustrie neue Nutzer anlocken und potenzielle Nutzer zu Zahlenden konvertieren. Die Erweiterung auf alle Geräten, das Erreichen der richtigen Zielgruppe, rechtliche Hindernisse und technische Herausforderungen sind einige der Probleme, mit denen die Glücksspielindustrie zu kämpfen hat. Die Zukunft des digitalen Marketings für die Glücksspielindustrie verbindet Fortschritte in der digitalen Technologie mit optimierten Inhalten für die Suche. Ein Teil des Fokus in der Zukunft wird in der Personalisierung der Glücksspiel-Inhalte an den Benutzer liegen, der Content wird optimiert werden für Wearable Tech und neue Bildschirme, Belohnungen für mehr User-Engagement und die Interaktion mit dem Publikum soll erhöht werden. Außerdem im Plan ist der Aufbau von Inhalten für Virtual-Reality-Technologie und im Targeting auf Social-Media-Plattformen.

Erfahren Sie mehr aus einem kostenlosen E-Book

Aus diesem Grund hat SEMrush einen Leitfaden erstellt, der darauf abzielt, Ihre digitale Marketingstrategie zu entwickeln, zu verbessern und Top-Taktiken für Online-Glücksspiele zu entdecken. Haben Sie sich jemals gefragt, wie viele Menschen im Durchschnitt auf der ganzen Welt nach Glücksspielen suchen? Oder wie viele Personen nutzen bestimmte Glücksspielseiten? Wir haben die Statistiken, Fakten und Zahlen! Die Studie untersucht nicht nur Online-Trends aus den USA, sondern Trends aus der ganzen Welt, die alle mit Online-Glücksspielen zusammenhängen. Die Studie zeigt, dass bei Online-Glücksspiel-Websites mehr Direktzugriffe haben und nicht Suchwörter ohne direktem Zusammenhang ohne einen Markenzusammenhang mehr Reichweite schafft als mit der Marke und der Satz „Ist Glückspiel eine Sünde“ eine der meistgesuchten Glücksspielfragen ist. Die Studie bietet auch eine Aufschlüsselung aller wichtigen Bereiche, einschließlich Reichweitenanalyse, Keyword-Optimierung, Social-Media-Analyse und technische Optimierung der Website. Wichtige Takeaways dieser Studie sind, wie man überlebt in einem wettbewerbsgetriebenen Markt, wie man Reichweite generiert, die Website-Sichtbarkeit erhöht und Vorteile aus den vorteilhaftesten und teuersten Suchbegriffen ziehen kann. Hier können Sie ein kostenloses E-Book von SEMrush herunterladen.

