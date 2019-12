Geld sparen mit den besten Webseiten für das Tablet

Wer sich ein Tablet anschaffen möchte, muss häufig tief in die Tasche greifen. Leistungsfähige Geräte kosten häufig viel Geld. Wer also mit einem Tablet Geld sparen möchte, ist auf günstige Angebote und passende Webseiten angewiesen. Der nachfolgende Artikel beinhaltet verschiedene Webseiten, mit welchen bei einem Tablet am besten Geld gespart wird.

Studis-online.de für den pflichtbewussten Studenten

Studenten gehören bekanntlich zu jener Bevölkerungsgruppe, welche dauerhaft pleite ist. Aus diesem Grund möchten viele Studenten ihre Arbeitsgeräte möglichst günstig erwerben und ausstatten. Studis-online.de bietet hierbei eine große Übersicht über verschiedenste Apps, welche das Studienleben wesentlich einfacher gestalten. Die Webseite führt verschiedenste kostenlose und kostengünstige Websites auf, welche unter anderem beim Lernen und Organisieren helfen. Auch Nicht-Studenten können von der Liste profitieren, da sich die Anwendungen auch im Alltag gut nutzen lassen.

Kostenlos Sprachen lernen mit Duolingo

Wer Sprachen lernen möchte, musste früher oft teure Sprachkurse zahlen und viel Zeit investieren. Inzwischen existieren zahlreiche Webseiten, welche das Sprachenlernen nicht nur einfach, sondern auch kostenlos gestalten. Jeder, der mit seinem Tablet eine beliebige Sprache lernen möchte, kommt dabei nicht um Duolingo herum. Die Webseite mit App sorgt dafür, dass eine Fremdsprache in nur wenigen Schritten leicht erlernt werden kann. Jeder Benutzer kann sich dabei ein Tagesziel zum Lernen setzen. Beispielsweise sind fünf, zehn, fünfzehn oder mehr Minuten pro Tag möglich. Zu Beginn wartet ein Einstufungstest für das persönliche Niveau, wodurch Sprachanfänger wie Kenner ihren Sprachschatz kontinuierlich erweitern können.

Gutscheine bei Online-Spieleseiten

Wer Online Unterhaltung haben möchte, muss auf Spieleportalen nicht immer direkt tief in die Tasche greifen. Gerade im Online-Casino Bereich kommt man mit einem Gutschein mittlerweile zu Spaß. Online-Casinos möchten damit aber schnell echtes Geld sehen, ihr müsst also aufpassen. Wenn ihr euch ohne Gutschein nicht bei einem Gambling-Anbieter angemeldet hättet, dann solltet ihr das auch mit einem Gutschein nicht machen. Online-Casinos mit Gutscheinen zu betreten, macht nur Sinn, wenn ihr ohnehin darauf gespielt hättet.

Kostenlose Bildbearbeitung mit Pixlr

Wer auf seinem Tablet Bilder nicht nur ansehen, sondern ebenso bearbeiten möchte, sollte sich auf die Webseite von Pixlr verirren. Anders als Bildbearbeitungsprogramme funktioniert Pixlr direkt im Browser. Somit können alle Interessenten beliebige Bilder einfach hochladen und nach Lust verändern. Sämtliche bearbeitete Bilder lassen sich anschließend herunterladen und teilen. Um Pixlr zu verwenden, muss keine Software installiert werden. Zugleich ist der Bildeditor vollkommen kostenlos und auch mit dem Tablet leicht zu bedienen.

Leckeres Essen zubereiten mit MyFridge

Wer kennt das nicht: Der Magen knurrt, aber nichts Essbares ist zuhause. MyFridge verschafft hier Abhilfe. Die kostenlose Webseite zeigt verschiedene Gerichte auf, welche sich ganz leicht mit den Zutaten zuhause zubereiten lassen. Der Koch muss lediglich jene Zutaten auswählen, welche er daheim findet. Zur Auswahl stehen dabei zahlreiche Zutaten. Anschließend listet die Webseite alle zutreffenden Gerichte auf, welche sich leicht nachkochen lassen. Dadurch wird das Tablet zum eigenen, mobilen Kochbuch.

Kostenlose Fotos aus funsplash.com

Der Hintergrund des eigenen Tablets lässt sich frei gestalten. Hierzu muss lediglich ein passendes Hintergrundbild ausgewählt werden. Ist die Auswahl an passenden Motiven begrenzt, versorgt das Internet jeden User mit einer großen Palette an verschiedenen Bildern. Kostenlose Bilder in perfekter Auflösung bietet hierbei unsplash.com. Die Website beinhaltet eine breite Auswahl an unterschiedlichsten Motiven und zahlreichen Auflösungen. Mögliche Bilder lassen sich ganz einfach über die Suchleiste finden. Neben Wallpaper stehen unter anderem Texturen, Tiere, Mode- und Essensbilder zur Verfügung. Um die Bilder verwenden zu können, muss sich der Besucher lediglich registrieren. Die Registrierung ist hierbei jederzeit kostenlos. Wer mag, kann auch seine persönlichen Bilder in die Datenbank eintragen und anderen bereitstellen.

