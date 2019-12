Coole Tablet-Apps für den kalten Winter

Der kalte Winter lädt häufig nicht nur zum Ski fahren oder zu einer Schneeballschlacht ein. Fallen die Temperaturen, möchten viele Personen am liebsten nicht mehr das Haus verlassen. Wer die rauen Winternächte lieber zuhause verbringt, kann sich seine Zeit mit dem Tablet vertreiben. Die nachfolgenden coolen Tablet-Spiele verschönen noch jeden kalten Winter.

Mythische Rätsel lösen in Shi-Ro

Wer sich für die Mythologie und Frühgeschichte Japans interessiert, hat mit Shi-Ro ein perfektes Spiel für lange Winternächte gefunden. Der erzählerische Hintergrund des Rätselspiels sorgt dafür, dass der Spieler nicht nur neue Mythologien kennenlernt. Aufgabe für jeden Spieler ist es, gekonnt Vergangenheit und Gegenwart zu verbinden. Hierzu reist er durch die abenteuerliche Welt von Shi-Ro, erkundet dunkle Wälder und erklimmt den Berg Inari mit Hilfe eines Fuchses. Alle Spiele von Shi-Ro sind dabei auf einer japanischen Lackbox angesiedelt. Insgesamt warten über 60 verschiedene Puzzle und Rätsel darauf, gelöst zu werden. Obwohl das Spiel optisch begrenzt scheint, muss bei jeder Aufgabe über den Rand hinausgedacht werden. Untermalt wird das gesamte Spiel von der Klangwelt der Taiko-Trommeln, wodurch selbst in rauen Nächten ein fernöstliches Gefühl auftritt.

Spannende Abenteuer in Faraway 4 – Ancient Escape

Die Faraway-Serie entführt den Spieler auf seine ganz persönliche Abenteuerreise. Angehaucht an andere archäologische Spiele wird der Spieler in eine fesselnde Geschichte verwickelt. Durch Zufall entdeckt der Spieler als Archäologe ein Rätsel, welches ihn in eine seltsame Welt entführt. Aus dieser muss er wieder heil entkommen. Als Hilfe stehen ihm lediglich mystische Geräte zur Verfügung, mit welchen er die geheimnisvollen Rätsel lösen kann. Faraway 4 – Ancient Escape fordert dabei Kombinationsgabe und Abenteuersinn. Über 20 Level stehen zur Verfügung, welche sich über die gesamte 3D-Welt verteilen. Somit muss sich der Spieler laufend umsehen und jeden Winkel genau erkunden. Faraway 4 – Ancient Escape sorgt garantiert dafür, dass kalte Wintertage schnell warm und actionreich werden.

Tipico Spiele

Kommen wir in den Bereich des Sports. Hier ist Tipico als spannende App zu nennen, die euren Fußball-Nachmittag interessanter werden lässt. So zum Beispiel mit dem Bonus Code Tipico, welcher euch bessere Einstiege in die Welt der Sportwetten geben kann. Informiert euch da gerne einmal selber, da wir keine Werbung für Wetten oder ähnliches machen möchten. Es gibt die Apps für Android und iOS natürlich vollkommen legal und ab 18 Jahren im Store.

Zum Wikinger werden in Oddmar

Oddmar lässt jeden Spieler einmal in seinem Leben zum Wikinger werden. Das Action-Abenteuer in Form eines Jump ’n‘ Run vermischt gekonnt die Lebenswelt der nordischen Wikinger mit mythologischen Gestalten und Orten. Oddmar selbst ist ein geschlagener Krieger und eine Schande für sein Dorf. Der faule und gefräßige Wikinger wird eines Tages durch seinen Clan-Chef massiv unter Druck gesetzt, den angrenzenden Wald zu roden. Daraufhin begegnet Oddmar einer Fee, welche ihm einen magischen Pilz gibt. Daraufhin entwickelt der Wikinger zauberhafte Kräfte und muss sein Dorf und den Wald retten. Insgesamt beinhaltet das Spiel 24 Level, welche voller Rätsel, Fallen und harter Bossgegner stecken. Die ersten Level lassen sich zudem komplett kostenlos spielen.

Der absolute Snowboard-Kick in Alto’s Odyssey

Wer Snowboarden liebt, im Winter aber nicht vor die Tür will, bekommt in Alto’s Odyssey den perfekten endlosen Ride zu sich nach Hause. Allerdings fährt Alto nicht Schneepisten entlang, sondern reitet auf Dünen. Mit seinem Universalbrett ausgestattet, möchte Alto den endlosen Ride in der Wüste finden. Der Spieler spielt im actionreichen Spiel abwechselnd Alto und seine Freunde. Auf die Gruppe warten majestätische Sanddünen, steile Felswände und hohe Heißluftballons. Die Fahrt endet erst, wenn der Spieler einen Salto einmal nicht schafft.

