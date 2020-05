Der Reichtum der Leinwand: Versteckt Hollywood den Weg zum großen Geld?

Besonders jetzt in der Zeit der Quarantäne bleibt viel Zeit zum Nachdenken. Dabei kommen die inneren Wünsche hoch, die Urlaubsreise in das Land der Träume, endlich das eigene Haus kaufen oder einfach nie mehr finanzielle Sorgen haben müssen. Doch muss man für Geld logischerweise entsprechend hart arbeiten, geschenkt kriegt man im Leben nichts.

Zumindest nichts bis auf das kostenlos zum Download verfügbare E-Book rund um das Thema des plötzlichen Reichtums in Hollywood. Hierbei geht es nicht darum, sein Glück mit einer Schauspiel-Karriere zu versuchen, sondern zu erkennen, wie die großen Namen der Leinwände ihre Ziele erreichen. „SIE WOLLEN REICH WERDEN?“ behandelt genau das.

Wieso ist noch nicht jeder reich?

Wie konnte Jordan Belfort aus The Wolf of Wall Street aus der Arbeitslosigkeit heraus so schlagartig reich werden? Welche Strategie verfolgte er und wieso kam es zu seinem Fall? Das und noch weitere Aspekte behandelt das E-Book. Es untersucht zunächst die Handlung eines Filmes oder einer Serie, kristallisiert dann die Idee hinter der Methode zum Reichtum raus und setzt sich kritisch mit der Umsetzung auseinander.

Im Fall von Belfort lief zunächst alles gut, der Gewinn wuchs schlagartig und beständig, was lässt sich letztlich daraus lernen? Mehrere Anhaltspunkte, so kommt das plötzliche Geld nicht ohne genügend Eigenbereitschaft auf Spekulation, teilweise illegale Machenschaften sind auch von der Partie. Was in den Filmen funktioniert, endet meist schon auf der Leinwand mit hohen Konsequenzen. Wäre die Umsetzung einfach, würde schließlich niemand mehr arbeiten, sondern in einer Luxusvilla in den Tag hineinleben.

Was uns Filme dennoch beibringen

Schnell zeigt sich dem Leser, dass die Protagonisten der Filme keine Alltagsfiguren sind. Ausgeklügelte Pläne, gerissene Geschäftsideen und keine Hemmungen davor, die Grenze des Legalen zu überstreiten, zeichnen meist die neureichen Helden aus. Dennoch gibt es gewisse Charaktereigenschaften und Ideen, die auf dem Weg zu den Träumen von großer Hilfe sind. Welche das sind und wie weit sich der Traum vom großen Geld tatsächlich umsetzen lässt, behandelt das E-Book im Detail.

