Auch wenn das gegenwärtige Jahr längst nicht mehr das Jüngste ist, verweilen wir noch ein Bisschen im ersten Quartal. Somit ist es dennoch noch jung genug, um an dieser Stelle auf coole Tablet-Spiele für das Jahr 2020 hinzuweisen. Ob auch Langeweile, Zeitvertreib oder zum Stillen des Spieltriebes: mit Sicherheit findet jeder Gamer einen passenden Zeitpunkt, um die folgenden Spiele einmal selbst zu testen. Folgende Games werden wärmstens empfohlen!

Das sind coole Tablet-Spiele für 2020

Den Anfang machen wir mit Age of Civilization 2 Europe: einem Strategie-Spiel, dass den ein oder anderen Brettspiel-Liebhaber enorm an Risiko erinnern dürfte. Militärische Strategien und clevere Taktiken tragen dazu bei, seinen Einfluss unter Krieg, Revolutionen und dem Abschließen von Friedensverträgen in ganz Europa auszubreiten.

Ebenfalls um das Schmieden von Strategien geht es in Vodobanka. Um etwas mehr ins Detail zu gehen: in diesem Game leitet man sein ganz eigenes SWAT-Team. Und mit diesem wird man vor unterschiedliche Herausforderungen in verschiedenen Szenarien, in denen gefährliche Ganoven Geiseln genommen haben, gestellt. Ziel ist natürlich, die Gangster zu stellen und die Geiseln durch ein geschicktes Vorgehen am Leben zu erhalten. Je weiter man im Game aufgrund gelöster Aufgaben kommt, desto schwieriger gestalten sich die Level. Neue Funktionen, neue Levels und eine deutschsprachige Version erhält man übrigens mit Vodobanka Pro.

Browserspiele fürs Tablet

Auch diese Tablet-Spiele sorgen 2020 für gute Laune

Mit Wanna Survive findet ein drittes Mal ein Strategie-Spiel Erwähnung. Anders als bei seinen Vorgängern des gleichen Genres wartet dieses Game jedoch mit einer Grafik in 2D auf. Als Spieler findet man sich auf einem Feld wieder, in welchem es um das Überleben geht. Möchte man dieses Ziel verfolgen, sollte man seinen Gegner besser ausschalten. Interessant ist, dass eliminierte Charaktere dauerhaft außer Gefecht sind und dass man sich schlau mit Ausrüstung und Vorräten eindecken sollte – zum Wohl seiner Charaktere.

Konzentrieren wie beim Zusammenstecken von Puzzle-Teilen sollte man sich auch bei Great Escapes, dessen Konzept an so genannte Escape Rooms erinnert. Im Spiel findet man sich in Räumen wieder, in denen man sich für ein Entkommen aus eben diesen ganz genau umsehen muss. Verfügt man über ein wachsames Auge, löst man die Aufgaben um so schneller und um so eher befindet man sich wieder in Freiheit. Rätsel-Spaß für die ganze Familie!

Eine lange Zeit genoss World Robot Boxing zu Recht eine große Beliebtheit unter den Gamern. Doch nun muss es Platz für das Nachfolge-Spiel World Robot Boxing 2 machen. Weiterhin ist ein es unterhaltsames Kampfspiel, in welchem Roboter im Vordergrund stehen. Seine kämpfenden Roboter, die in 12 verschiedenen Arenen antreten können, kann man hier rund um den Globus aus unterschiedlichen Ländern in seinen persönlichen Kader holen. Erheiternd sind auch die rund 40 Signature-Moves, die den Robotern einen Hauch Charakter einflößen.

