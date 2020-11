Browsergames sind auch 2020 noch aktuell und sehr beliebt. Sie vertreiben dir die Langeweile und bringen dich in eine andere Welt. Durch das Spielen lernst du eine Menge neuer Dinge kennen oder du verbesserst deine Spielstrategien. Es gibt unzählige Genres, die bei Spielern begehrt sind. Welche Browsergenres 2020 noch relevant sind, erfährst du im Folgenden.

Multiplayer

Browsergames musst du nicht allein meistern. Die Multiplayer-Spiele sind ideal, um mit deinen Freunden gemeinsam Zeit zu verbringen. Darüber hinaus kannst du neue Freunde gewinnen. Zwar befindet ihr euch an verschiedenen Orten, aber durch die gute Technik könnt ihr euch schreiben oder über Mikrofone und Kameras verständigen. Das Spiel ist das gemeinsame Ziel. So müsst ihr wie etwa bei OGame um die Vorherrschaft im Weltall kämpfen. Jeder baut sein eigenes Imperium auf und kämpft gegen andere Spieler. Allianzen sind wichtig im Spiel, um taktisch vorzugehen. Überlege also gut, wer dein Freund und wer dein Feind ist. Dieses Spielprinzip ist auch in vielen anderen Browsergames zu finden und macht jede Menge Spaß. Vor allem in Zeiten, in denen du ans Haus gebunden bist wie etwa aufgrund einer Grippe oder des schlechten Wetter bleibst du im interaktiven Modus mit deinen Freunden.

Aufbau und Strategie

Wirtschaftssimulationen wie einst SimCity gehören noch heute zu den beliebtesten Genres der Browsergames. Ikariam ist ein modernes Beispiel, das dich weit in die Antike zurückführt. So lernst du neue Zeitgeschehnisse oder Orte kennen, die oftmals auf wahren Begebenheiten beruhen. Häufig beginnst du auf einem kleinen Level, sodass du dich mit viel Geschick nach oben kämpfst. Gehe Handelsverbindungen ein, erobere Städte oder führe dein Volk durch Kriege.

Roulette

Du wolltest schon immer mal wieder Casinospiele spielen? Nun, in Deutschland kann man dies ab nächstem Jahr auch online tun. Entsprechende Gesetze werden gemacht und sollten dann in Kraft sein. Dann können Interessenten viele Casinospiele, etwa die Klassiker wie Roulette oder Poker oder Black Jack, im Internet ausführen. Wer dazu mehr Infos sucht, kann sich die Casino.com-Kurzanleitung zum Online Roulette durchlesen. Manche Browsergames sind kostenlos, wobei natürlich kein Casinospiel kostenlos ist. Hier sollte man natürlich nur in Bundesländern spielen, die das auch legal zulassen. Jedem ist das aber nun selber überlassen, wie er seine Freizeit gestaltet.

Rollenspiele

Rollenspiele sind auch 2020 aktuell und machen aus dir einen König, einen Krieger oder einen Ritter. Im Spiel Battleknight verwandelst du dich in einen Ritter, der gemeinsam mit seinen Mitstreitern in den Schlachten kämpft und sich Stück für Stück Burgen und Schlösser erobert. Die detailreiche Darstellung der Ausrüstung samt Schwert, Keule oder Streitaxt macht das Ganze so real. Die Genres Fantasy, Werwölfe oder Piraten sind in dieser Kategorie sehr beliebt.

Fazit

Browsergames können in unterschiedliche Genres eingeteilt werden. Das macht es für dich einfacher, das passende Browserspiel zu finden. Überlege gut, was dich interessiert oder wo du gerne noch etwas lernen möchtest. Allein oder im Multiplayer-Modus machen die unterschiedlichen Genres 2020 viel Spaß!

