Aus Liebe zum Wein und zum Essen schafft BODEGA43 moderne Weinkühlschränke und Weinklimaschränke für die optimale Lagerung aller Weinsorten. Als Weinliebhaber möchten Sie Ihre Weine optimal lagern, um Qualität und Entwicklung zu gewährleisten. BODEGA43 verfügt über eine große Auswahl an luxuriösen Weinkühlschränken und Weinklimaschränken, die Sie sowohl als Weinlagerschrank als auch als Wein Ausgabeschrank verwenden können. Neben der optimalen Lagerung haben die Weinklimaschränke auch ein schönes Aussehen, so dass Ihr Wein auf angenehme Weise für das Auge aufbewahrt werden kann. Die Liebe zum Wein macht BODEGA43 zu einer perfekten Kombination aus Technologie, Innovation und Aussehen, ideal für jeden Weinliebhaber, der seine Weine professionell lagern möchte.

BODEGA43 für das Gastgewerbe

Mit der luxuriösen Ausstrahlung ihrer Weinklimaschränke sorgt BODEGA43 dafür, dass sich ihre Produkte hervorragend für das Gastgewerbe eignen. Selbst bei Temperaturen über 30°C bleibt ein BODEGA43 mühelos auf einer Temperatur, bei der sogar Champagner und Sekt serviert werden können. Die Weinklimaschränke sind zudem mit einem Türschloss ausgestattet, damit der Wein sicher gelagert werden kann. Durch die Kombination von luxuriösem Aussehen, einfacher Bedienung und Türschloss eignen sich die Weinschränke sehr gut, um den Wein dem Gast aus der Nähe zu präsentieren. Die Schränke sind standardmäßig mit Einlegeböden für horizontale Flaschenlagerung ausgestattet. Auf diese Weise können die Gäste den Wein während des Genusses bewundern. Dadurch entsteht eine herzliche Bindung zwischen dem Kunden, dem Wein und natürlich Ihrem Gastronomiebetrieb. Mit einem großen Servier Bestand für Gastronomie und Catering und einer qualitativ hochwertigen Lagerung ist BODEGA43 ein idealer Partner für den gewerblichen Nutzer.

Weinkühlschrank

Für alle, die ihrem Wein eine luxuriöse Aufbewahrung an einem markanten Platz in ihrem Restaurant geben möchten, bietet BODEGA43 einen Weinkühlschrank, der perfekt unter eine Arbeitsbank passt. Ausgestattet mit blauer LED-Beleuchtung und einer dreifachen Design-Vollglastür mit Edelstahlgriff kann der Kühlschrank entweder freistehend oder in den Gästebereich Ihres Restaurants oder Cafés eingebaut werden. Die Installation von Weinkühlschränken ist mit dem BODEGA43-Weinkühlschrank einfach, der Kühlschrank bietet Platz für 40 Weinflaschen. So haben Sie Ihren Lieblingswein immer in Reichweite. Die Temperatur ist einstellbar und die Luftfeuchtigkeit wird automatisch geregelt. Mit einem BODEGA43-Weinkühlschrank schaffen Sie ein optimales Klima für Ihren Lieblingswein.

Weinklimaschrank

Der Weinklimaschrank für 180 Flaschen von BODEGA43 ermöglicht Ihnen zum Beispiel die Lagerung von 180 Flaschen Wein in zwei verschiedenen Klimazonen. Die Temperatur ist in beiden Zonen einstellbar, so dass Sie problemlos verschiedene Weinsorten aus einem Schrank servieren können. Aufgrund des geräumigen Stauraums ist dieser Schrank perfekt als Servierschrank nutzbar. Die UV-beständige Glastür schützt den Wein optimal vor der Sonne. Das luxuriöse Erscheinungsbild mit Glastür und LED-Beleuchtung macht die Aufbewahrung nicht nur funktional, sondern auch zu einem Vergnügen für Ihre Gäste.

Dieser Artikel wurde schon 299 Mal gelesen!