Bücher stärken unseren Geist und unseren Körper. Das Lesen vermittelt uns Wissen und kann unsere Vorstellungskraft erweitern. Durch das Lesen von Büchern entwickelt man Fantasie und erweitert seine Kreativität. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass uns das Lesen von Büchern im hohen Alter vor Demenz und Alzheimer schützt. Regelmäßiges lesen fordert unser Gehirn und hält es fit. Als weiterer positiver Effekt kann eine höhere Empathie und eine gute soziale Kompetenz beobachtet werden. Durch das Lesen von Büchern mit verschiedenen Personen, versetzt sich der Leser in die Buchcharaktere und entwickelt für das reale Leben Mitgefühl und die Kommunikation verstärkt sich. Viele von uns haben einen stressigen Alltag. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das Lesen von Büchern zur Entspannung beiträgt. Werden wir in den Bann eines Buches gezogen und entfliehen dem Alltag, so können wir Stress abbauen und reduzieren.

Amazon Kindle

Über Amazon kann man kindleunlimited buchen. Dieses monatliche Abo für 9,99 Euro bietet ihnen einen Zugriff auf über eine Millionen E-Books, dieser Zugriff ist unbegrenzt. Darüber können Sie auch auf eMagazine und tausende Hörbücher zugreifen. Amazon Prime Mitglieder können über die Suchfunktion explizit nach kostenlosen E-Books suchen.

Beam E-Books

Auf der Webseite von Beam gibt es viele E-Books eine begrenzte Zeit kostenlos, andere E-Books hingegen stehen dauerhaft kostenlos zum Download zur Verfügung. Euch werden Bestseller oder exklusive Kurzgeschichten, wie den Fantasy-Roman „Der Zorn der Regenmacher – Der Illusionist“ in den Bann der Bücherwelt ziehen. Der Fantasy Roman von Timo Leibig ist bewegend, düster und das Buch bedarf starke Nerven. In diesem Buch geht um Illusion, die die Menschen täuscht.

eBook.de

E-Books können hier für wenig Geld gekauft werden. Neuerscheinungen oder Bestseller können Sie reduziert erwerben. Bücher wie, „Dem Schicksal sei untreu“ von Celeste Ealain und viele weiter Bücher in verschiedensten Genres bekommt ihr kostenlos.

Weltbild

Auf weltbild.de habt findet sich eine unzählige Auswahl an E-Books wieder. Diese können käuflich erworben werden. In der Menüleiste auf der Webseite Weltbild findet ihr links unten den Unterpunkt „kostenlose E-Books“. Auf aktuell über 1000 Seiten findet ihr eine große Auswahl an E-Books. Unter den kostenlosen E-Books befindet sich ein Psychothriller von Michael Seitz. In Sommer der Liebe geht es um Sex, Drugs and Rock n Roll. Eine Frau verschwindet spurlos. Jahre später wird ein junges Mädchen ermordet. Die Ermittlungen führen von Wien bis an die Küsten von Sizilien. Der Ermittler Tobi gerät an skrupellose Gegner und bangt um sein eigenes Leben.

Thalia

Eine riesigen große Onlinebuchhandlung findet ihr auf thalia.de. Bücherwürmer, die auf der Suche nach neuem Lesestoff sind, werden hier mit Sicherheit fündig. Die Auswahl ist breitgefächert und hier sind alle möglichen Büchergenres zu finden. Der Roman „Mit der Liebe flirten“ von Bella Andre kann euch in das Buch fesseln. Die Floristin Phobe weiß das nicht alles für immer ist, ob es ihre Blumenarrangements sind oder die Ehe ihrer Eltern, welche in einem grausam Rosenkrieg und einer Scheidung endete. Phoebe hat beschlossen solch eine Bindung nicht einzugehen, doch dann trifft sie auf den Architekten Patrick. Wird Phoebe es wagen Patrick in ihr Herz zu lassen und ihre Meinung zu der Liebe und der Ehe zu überdenken und zu ändern? Ob Phoebe und Patrick ein Happy End erleben, lest Ihr am Ende des Buches. Hier könnt Ihr euch weitere gratis Romane zum Thema Lieben auf buchdeals.de ansehen.

