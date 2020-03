Neue Tablet-Spiele im Frühling 2020

Jeden Monat erscheinen zahlreiche neue Spiele für Tablet und Smartphone. Der anstehende Frühling wartet somit bereits mit einer abwechslungsreihen Auswahl an interessanten und abwechslungsreichen Games. Wir verraten euch, auf welche neuen Tablet-Spiele ihr euch im Frühling 2020 am meisten freuen könnt.

Age of Civilization 2 Europe

Mit Age of Civilization 2 Europe wird der Spieler in ein spannendes Strategiespiel in das alte Europa zurückversetzt. Mit Elementen eines klassischen Brettspiels bezaubert das Spiel sowohl Anhänger von Militärstrategien wie von cleveren Taktiken. Nur wer sich mit der besten Strategie durch Krieg, Revolutionen und den Abschlüssen von Friedensverträgen in ganz Europa behauptet, kann das Spiel dominieren. Das Spiel für Android-Tablets ist jedoch nicht kostenlos. Die Vollversion kostet im Playstore 4,49 Euro.

Vodobanka

Vodobanka spricht ebenfalls Fans von Strategiespielen an. Der Spieler leitet sein eigenes SWAT-Team, welches mit unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert wird. Somit erwarten den Spieler zahlreiche Szenarien voller gefährlicher Aufgaben. Ziel des Spiels ist es, die gefährlichen Ganoven und Gangster zu stellen und die Geiseln lebend zu befreien. Mit zunehmender Erfahrung erhöht sich der Schwierigkeitsgrad signifikant, sodass der Spieler sich immer wieder neue Strategien überlegen muss. Das Spiel lässt sich kostenlos im Playstore herunterladen. Die Pro-Version verfügt zusätzlich über neue Funktionen und neue Levels.

Wanna Survive

Falls der Spieler einen Nervenkitzel am Tablet erleben möchte, kann er sich im Survival-Spiel Wanan Survive versuchen. Bereits zum dritten Mal muss sich der Spieler der Zombieherausforderungen stellen. Das Spiel in 2-D-Grafik bietet zu Spielbeginn ein Feld, auf dem ein Überlebenskampf herrscht. Wer überleben möchte, muss somit besser als seine Gegner sein und sie alle ausschalten. Eliminierte Charaktere sind dabei dauerhaft außer Gefecht. Somit muss sich der Spieler ausreichend mit Vorräten und Ausrüstung eindecken. Das Spiel steht für einen Preis von rund 2 Euro im Playstore zum Download bereit.

Casino-Spiele und Sportwetten fürs Tablet

Eine ganz spezielle Branche der Tabletspiele sind die Online-Casinos und die Wettbüros. Und hier gibt es gar nicht so viele Anbieter, die wirklich was taugen, seriös sind und reale Lizenzen bei uns haben. Wer am Tablet sein Glück versuchen will, kann Sportwetten bei NetBet abschließen, einem Anbieter, der es im Apple App Store und im Google Play Store treibt. Ebenso steht eine Browseroberfläche bereit. Wer es auf Online-Slots oder Casino-Spiele abgesehen hat, der kann Anbieter wie Casino777 aufsuchen, die zurzeit in der Schweiz nur eine Webseite für den Browser betreiben und es noch nicht in den App Store geschafft haben.

Great Escapes

Puzzle-Spiele gibt es inzwischen in verschiedensten Ausführungen. Im Spiel Great Escapes muss der Spieler immer wieder neue Puzzles zusammenbauen. Das Konzept von Great Escapes erinnert dabei an Escape Rooms. Der Spieler findet sich immer wieder aufs Neue in abgeschlossenen Räumen wieder, aus denen er erfolgreich entkommen muss. Hierzu muss er sich zunächst gut umsehen, um die benötigten Hinweise zu finden. Je wachsamer der Spieler ist, desto schneller und erfolgreicher kann er die Puzzles lösen und in Freiheit entkommen. Jeder Puzzle-Freund kann sich das Escape-Puzzle-Spiel kostenlos im Playstore herunterladen.

World Robot Boxing 2

Sportspiele gibt es für jede Sportart. Wieso also nicht Sport und Roboter kombinieren? Mit World Robot Boxing 2 erhält der Spieler ein unterhaltsames Kampfspiel, in welchem normale Boxer durch kampfbereite Roboter ersetzt wurden. Insgesamt kann der Spieler in zwölf verschiedenen Arenen mit seinen kämpfenden Robotern antreten. Die Auswahl an verfügbaren Kämpfern lässt sich aus über 60 unterschiedlichen Figuren treffen. Rund 40 Signature-Movies stehen für den persönlichen Kader zur Verfügung, sodass jeder Roboter über eigene Stärken und Vorteile verfügt. Gekämpft wird immer in 1-gegen-1-Kämpfen. Die besten Spieler dürfen außerdem der Liga der Champions beitreten. Auch dieses Spiel steht jedem Spieler kostenlos im Playstore zur Verfügung.

