Viele Menschen werden aufgrund von Wasser im Telefon nicht in der Lage sein, das Telefon zu benutzen, wodurch die Menschen viel verlieren. Mit der Entwicklung der Technik wird die wasserdichte Funktion von Handys nach und nach verbessert, insbesondere von professionellen wasserdichten Telefonen, die durch die spezielle wasserdichte Hülle oder ihre luftdichte Verarbeitung einen gewissen Grad an wasserdichter Wirkung erzielen können, was auch viele Menschen neugierig darauf macht. Dieser Artikel stellt Ihnen die Prinzipien, Missverständnisse und Vorteile wasserdichter Telefone vor.

Das Prinzip wasserdichter Telefone

Die meisten wasserdichten Handys sind derzeit durch den Dichtungsring wasserdicht. Dies liegt daran, dass sich die Dichtung um die gesamte Komponente des Telefons wickeln kann, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es gibt auch Telefone, die einen wasserdichten Film verwenden, um die freiliegenden Teile des Telefons zu schützen, wie z. B. den Ladeanschluss, und das Wasser kann diesen Film nicht durchdringen, was effektiv ist.

Missverständnisse über wasserdichte Telefone

Funktioniert eine größere wasserdichte Zahl zwangsläufig besser?

Je größer die Zahl der wasserdichten IP-Markierung ist, desto besser ist der Schutz. Da jede Stufe der wasserdichten Bedingungen unterschiedlich ist, können verschiedene Stufen unterschiedliche Situationen erfüllen. Es gibt jedoch einige Telefone, die mit zwei Wasserdichtigkeitsstufen gekennzeichnet sind, was bedeutet, dass das Telefon beide Schutzbedingungen erfüllen kann.

Bedeutet wasserdicht, dass es vor allen Arten von Flüssigkeiten schützen kann?

Da beim wasserdichten Test Wasser verwendet wird, ist ein wasserdichtes Telefon nicht unbedingt gegen alle Arten von Flüssigkeiten beständig. Besonders wenn es sich nicht um ein professionelles wasserdichtes Telefon handelt, führt das Eintauchen in Meerwasser wahrscheinlich dazu, dass die Telefonteile korrodieren. Da viele Handys wasserdicht sind, ist es nicht möglich, das Gerät mit Meerwasser, kohlensäurehaltigen Getränken und anderen Flüssigkeiten in Kontakt zu bringen.

Vorteile von wasserdichten Telefonen

Erstens müssen sich die Leute mit einem wasserdichten Telefon wie dem Honor magic 5 pro keine Sorgen machen, dass das Telefon versehentlich im Regen oder Wasser nass wird und das Telefon beschädigt, was wirklich schlechte Laune hervorrufen kann. Die Wasser- und Staubbeständigkeit von Magic 5 pro nach IP68 5 bedeutet, dass Sie Ihr Smartphone ohne ständige Sorgen verwenden können. Zweitens können Menschen mit dem Telefon die guten Zeiten des Lebens im Outdoor- oder Wassersport festhalten. Selbst wenn das Telefon versehentlich ins Wasser fällt, wird das Telefon nicht so leicht beschädigt, wodurch die Reparaturkosten gesenkt werden. Daher ist der Kauf eines wasserdichten Telefons eine sehr kostengünstige Option.

Hinweise zum Imprägnieren von Telefonen

Obwohl wasserdichte Telefone sehr praktisch sind, müssen wir bei der Verwendung auch einige Aspekte beachten. Erstens: Berühren Sie das Telefon nicht mit zu heißem Wasser, da die inneren Teile des Telefons leicht beschädigt werden können. Zweitens: Verwenden Sie kein wasserdichtes Telefon im Meerwasser. Aufgrund des hohen Salzgehalts von Meerwasser korrodiert es wahrscheinlich die Komponenten im Inneren des Telefons. Spülen Sie das Telefon daher nach dem Telefonieren am Strand oder im Meerwasser am besten mit Süßwasser ab. Drittens sollten auch wasserdichte Telefone nicht für längere Zeit in Wasser gelegt werden. Viertens sollten Sie darauf achten, Ihr Telefon zu reinigen. Wenn das Telefon gerade in Wasser getaucht wurde, müssen Sie zuerst das Wasser auf dem Körper mit einem weichen Tuch trocknen, um das Eindringen von Flüssigkeit in das Telefon zu vermeiden. Sie müssen auch darauf achten, dass das Telefon vor dem Aufladen trocken ist, um ein Auslaufen von Strom zu vermeiden.

Abschluss

Die Entwicklung der wasserdichten Telefontechnologie ermöglicht es den Menschen, das Telefon einfacher und freier zu verwenden, aber bei der Verwendung des Telefons müssen sie immer noch auf wasserdichte Probleme achten. Da das wasserdichte Telefon nicht bedeutet, dass es niemals beschädigt wird, müssen Sie auch darauf achten, andere Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

